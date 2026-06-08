DA Larry Krasner publicly criticized Mayor Cherelle Parker as he flirts with running for her office

Krasner took a letter to Parker's office saying that he needs an additional $5.6 million from the city to bolster shootings investigations, domestic violence prosecutions, and victim services.
Krasner took a letter to Parker's office saying that he needs an additional $5.6 million from the city to bolster shootings investigations, domestic violence prosecutions, and victim services.
And despite his visit to her City Hall office on Monday in what Krasner described as “the spirit of hopeful collaboration,” that number did not grow to four. The district attorney, along with a phalanx of staff and television cameras, walked across the street from his downtown office to the mayor’s suite on the second floor of City Hall, armed with a letter lamenting his budget as inadequate.
In it, Krasner wrote that he needs an additional $5.6 million from the city to bolster shootings investigations, domestic violence prosecutions, and victim services. Asked why he was delivering a letter to Parker in person, Krasner said: “There is nothing new and nothing inappropriate about civil rights leaders, activists, and politicians getting the word out.
”gave the green light to a city budget for the fiscal year that begins on July 1, including a record-high $62.4 million allocation to the District Attorney’s Office, which is about $3 million more than it received last year. Krasner, who called a news conference at the district attorney’s office before his trip to City Hall, said his office needs additional funding to “prevent potential layoffs,” but he did not specify the number of jobs on the line.
The city budget will be up for a final vote in Council on Thursday, and it is unlikely to substantially change before then. In response to a request for comment, a spokesperson for the mayor shared data showing that the District Attorney’s Office budget has increased by 55% over the last five years.also been floated by political observers as a potential candidategot into a spat with labor leader Ryan N. Boyer,Philly DA Larry Krasner calls on city committee chair Bob Brady to resign: ‘There needs to be some new leadership’“Am I running for these offices today?
No. Do I have a plan to run for these offices today? No,” Krasner said.
“But if you’re asking me to say that I would never, under any circumstance, no matter what was going on locally or nationally, consider some other office, it would be foolish for me to completely rule out those possibilities. ” He is one of several people who progressive leaders in the city may look to next year to challenge Parker, who is backed by much of the city’s Democratic establishment and organized labor.
She has been criticized by some on the left for her law enforcement-driven initiatives to address the Kensington drug market and her The mayor’s race became even more attractive to Philadelphia’s left-wing faction of the Democratic Party last month after State Rep. Chris Rabb’s path to victory in the U.S. House race ran through Northwest Philly and the progressive left Krasner’s public criticism of Parker this week is also notable because he and the mayor have, despite not meeting regularly, attempted to maintain a veneer of civility.
While Parker ran for office on a tough-on-crime message that could be seen as in tension with the district attorney’s progressive platform, she has not directly criticized Krasner. She also campaigned on a promise of close collaboration with other governmental entities after conflict between Krasner and former MayorKrasner on Monday insisted that his trip across the street to Parker’s office was not intended to inflame hostilities.
He cited his letter, which began with thanking the mayor for her “leadership, vision, and goals. ” The letter ended with Krasner saying that the city’s leaders should “truly model the peace and unity we hope to see within our communities. 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