Cristopher Sánchez strikes out 10 as the Phillies top the Blue Jays

The Phillies managed just six hits, but Adolis García blasted his third home run in five days in the series-opening win.
The Phillies managed just six hits, but Adolis García blasted his third home run in five days in the series-opening win.had already warmed up in the bullpen.
The Blue Jays had just brought switch-hitting catcher Brandon Valenzuela in the game as a pinch-hitter with two runners on.decided to trust Sánchez and granted his request for one more. And like he had all night, Sánchez rebounded from adversity to induce a groundout from Valenzuela to end the inning. Sánchez allowed two runs, including his first homer allowed since April 23, but the Phillies offense did just enough for the 5-2 series-opening victory over the Blue Jays.
Back in Toronto as Phillies interim manager, Don Mattingly reflects on Blue Jays’ run to the World Series He had cruised early in his start, retiring the first six Blue Jays he faced. But after a long top of the third while the Phillies worked long at-bats against lefty Patrick Corbin, Sánchez’s command initially wasn’t as sharp.
He allowed his first hit of the day, a leadoff double to Myles Straw, and then fell behind in the count to Tyler Heineman. But he battled back to induce consecutive groundouts, conceding a run, and then struck out George Springer. Ernie Clement led off fifth inning with a homer, but Sánchez responded right away by retiring the next three Blue Jays. He helped himself out with a strong defensive play on a grounder hit back to him.
Sánchez bobbled the ball at first, but recovered, barehanded it, and fired it to Harper who picked it for the out. He also picked up right fielder Adolis García in the sixth inning. Yohendrick Piñango, the Blue Jays’ nine-hole hitter, doubled and then advanced to third when García misplayed the ball off the wall.
Sánchez struck out the top of the Blue Jays order — Springer, Nathan Lukes, and Vladimir Guerrero Jr. — to leave Piñango at third base.won a nine-pitch battle against Corbin with a double to center field before García blasted his third homer in the last five games to put the Phillies up, 2-0.flew out to center field to start the inning, the next seven Phillies reached base — walk, walk, hit by pitch, single, single, walk, and fielder’s choice — and they scored three more runs. 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