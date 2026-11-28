Crew elimina a Messi y al campeón defensor Inter Miami, en 1ra ronda de playoffs de la MLS
El reinado de Lionel Messi y del Inter Miami en la MLS no se pudo extender a un segundo año.
Lionel Messi, del Inter Miami, y Anass Zaroury, del Crew de Columbus, disputan un balón en un duelo de playoffs de la MLS, el viernes 27 de noviembre de 2026.
El reinado de Lionel Messi y del Inter Miami en la MLS no se pudo extender a un segundo año. El uruguayo Santiago Rodríguez anotó a los dos minutos del tiempo de descuento y Patrick Schulte lució en el arco del Crew de Columbus, que eliminó el viernes a los campeones defensores de la liga al vencerlos por 1-0.
El Crew, séptimo preclasificado, extendió su racha de triunfos a ocho, luego de imponerse 3-0 al Inter, que fue segundo de la Conferencia Este en la campaña regular, en el primer duelo de la serie. Esta fase de los playoffs se disputa a un máximo de tres partidos. Al hilar su segunda victoria sobre Messi y compañía, Columbus hizo innecesario ese tercer compromiso. El astro argentino se marchó cabizbajo de la cancha de Columbus.
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