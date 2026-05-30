Plan a summer weekend in Annapolis with Chesapeake crab feasts, sailing cruises, waterfront bars, Naval Academy history, and scenic shoreline walks.

c) the title of a very early-2000s movie starring Tyrese and Jordana Brewster;The answer, obviously, is ‘e. ’ While Maryland’s capital is worth visiting year-round, Annapolis really shines in summer, when its 17 miles of shoreline, longstanding boating culture and devotion to Chesapeake seafood come fully alive.

In just two hours from home, you could be picking through a tray of spice-crusted blues, overlooking the pontoons and sailboats drifting by on the water. , a beloved five-year-old cafe on West Street.

Whether you want to start your Annapolis trip with a quick cappuccino and white chocolate-ube muffin, or something heartier like the quiche filled with corn, zucchini and feta, Curate’s got you covered for your first stop in town.has only five rooms within its 19th-century manor house. Original wood floors, brick fireplaces, and built-in cabinetry sets a historic backdrop, but this isn’t some doily-covered relic.

The crisp linens, clean lines, and quiet neutrals of the suites keep things feeling fresh rather than dusty. The Naval Academy is inseparable from Annapolis itself.

While visitors can’t just roll up to classrooms or training exercises, theoffers a glimpse into the world with its collection of model ships, battle artifacts, naval paintings, and wreck treasures, including items from the, a biodiverse peninsula where the Severn River and Mill Creek empty into the Chesapeake, when the Navy wanted to turn it into a golf course. Maryland’s congresspeople kiboshed that plan, and the tranquil preserve remains open to all.

Start at the nature center, where the trails roll out from, and bring binoculars for spotting bald eagles, double-crested cormorants, blue herons, and more. You can’t go to Annapolis and not get out on the water, but given very few of us travel with our twin-masted sailboats, you’ll be able to catch a ride onThese sister vessels have multiple daily departures through summer from the Annapolis yacht harbor into the Chesapeake Both have bars onboard, which means sunset cocktails are handled.

Visiting during the week instead of the weekend? Book a ticket for the weekly Wednesday-night race, when dozens of boats fill the bay for a wind-powered regatta.is a touchstone of the Eastpoint neighborhood. Lacrosse gloves and hockey masks dangle from the open rafters. Neon beer signs and Orioles memorabilia color the walls.

And the crowd is an easygoing mix of locals, boaters, crab tourists, Naval Academy staff, and visiting parents. The food’s great — especially the Chesapeake Bay Retriever hot dog loaded with crab dip — but this is really about grabbing a Natty Boh and soaking up the room. We’d contest there’s no better place in the world to sit and pick crabs than a butcher paper-covered picnic table on the back deck at.

Located on Mill Creek, a scenic residential inlet of the Chesapeake, the crabhouse has been steaming blues since 1974 and maintains the feel of a low-key neighborhood joint .come topped with broiled crab dip, and pots of mussels overflow, but of course the hard shells are the raison d’etre. The crustacean, whose daily sizes and prices are listed on a chalkboard, arrive blasted with J.O.

Spice, the lesser known Old Bay analog. Ask for sides of butter and vinegar and settle in. No finer Annapolis evening exists. 