La relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados por Israel llegó a México el sábado y recibió una bienvenida de heroína después de que las autoridades le impidieron ingresar a Costa Rica para aceptar un título honorífico, lo que la dejó varada en el aeropuerto por casi...

La relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados por Israel llegó a México el sábado y recibió una bienvenida de heroína después de que las autoridades le impidieron ingresar a Costa Rica para aceptar un título honorífico, lo que la dejó varada en el aeropuerto por casi dos días.

Francesca Albanese, una abogada italiana designada por la ONU para investigar de manera independiente abusos contra los palestinos, es una de las críticas más severas de Israel y acusa al gobierno israelí de cometer genocidio en Gaza, una imputación que Israel rechaza. Su empeño por exigir responsabilidades a Israel y a sus aliados la ha convertido en blanco del gobierno del presidente Donald Trump, que la ha acusado de antisemitismo y le ha impuesto sanciones que suelen reservarse para terroristas y narcotraficantes.

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En la puerta de llegadas del aeropuerto de Ciudad de México, varias decenas de activistas recibieron a Albanese con flores y carteles pintados a mano, coreando consignas propalestinas, rasgueando guitarras y golpeando tambores. A sus pies desplegaron una gran bandera palestina cuando salió por las puertas corredizas, con aspecto cansado pero resuelto. Describió como “asqueroso” el trato que recibió en Costa Rica, diciendo que el gobierno ni siquiera la llamó mientras estaba varada en el aeropuerto.