Conoce a Merlín, el pato habitual de las calles de Ciudad de México, ahora mascota del Mundial

Julián Quiñones y Raúl Jiménez quizá marcaron los goles, pero un pato se robó el show.

El pato Merlin, con la casaca de la selección de México, sigue a Cristian Gómez al cruzar la calle en la Ciudad de México, el lunes 15 de junio de 2026.ante Sudáfrica el jueves cuando Merlín, un pato de 2 años vestido con los colores de la selección nacional, se convirtió en una inesperada sensación de internet y en la primera mascota no oficial del torneo.

—y calcetines— mientras miles de aficionados festejaban, se viralizaron rápidamente y acumularon millones de reproducciones en redes sociales. De la noche a la mañana, y como si fuera por la magia del famoso mago que inspiró su nombre, Merlín había cautivado las redes.

“Queremos ver a Merlín en el estadio”, escribió un usuario. “Este pato ya es un tesoro nacional”, manifestó otro. “Lo mejor del Mundial hasta ahora”, declaró un tercero. El pato, una presencia habitual en ferias y eventos del histórico centro de la ciudad, acompaña con regularidad a su dueña, Carla Gómez, quien vende agua y refrescos desde un pequeño carrito cada fin de semana.

En el camino, el animal provoca muchos chillidos de alegría, saludos cariñosos y entusiastas pedidos de transeúntes para tomarse una foto juntos.

“No nos gusta dejarlo solo en casa; nos gusta que esté con nosotros. Es nuestro bebé”, comentó Gómez.

“Él es el bebé, el único heredero de todas mis pertenencias y ahora un ídolo”. Llueva o haga sol, Merlín sigue a Gómez y a su hijo pequeño, Cristian, por algunos de los lugares más conocidos de la capital, entre ellos la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes y la plaza del Zócalo.

El pato mantiene un vínculo especialmente estrecho con Cristian, para quien originalmente fue un regalo, y se convirtió en lo que Gómez describe como el compañero inseparable del niño.

“Merlín ya se había hecho famoso por vender agua embotellada”, contó Gómez, al recordar su sorpresa por el repentino salto a la fama de su mascota. “Siempre está con nosotros; nunca imaginamos que se convertiría en semejante sensación”, añadió. “No lo esperábamos”. Gómezy Merlín se reunieron con representantes de la FIFA el lunes para tomar fotos y grabar un comercial.

Ahora, la familia espera que el famoso seguidor emplumado de México pueda seguir trayéndole suerte al país anfitrión, que organiza el Mundial por tercera vez tras haber albergado el torneo en 1970 y 1986, esta vez como coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.





latimes / 🏆 11. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México enseña su cultura y pasión futbolera con desfile mundialista en ReformaEl desfile mundialista partió desde la Fuente de la Diana Cazadora y recorrió el Paseo de la Reforma aproximadamente tres kilómetros hasta el Monumento a la Revolución

Read more »

Mayor in Oaxaca state is latest official slain in MexicoMexican authorities are investigating the homicide of a mayor in San Miguel Amatitlan, Oaxaca, the latest elected official to be killed.

Read more »

Mexico Opens 2026 World Cup with 2-0 Victory Over South AfricaMexico defeated South Africa 2-0 in the opening match of the 2026 World Cup at Azteca Stadium, with goals from Julian Quinones and Raul Jimenez. The win was historic as Mexico became the first host nation to win the tournament opener since 2006. Despite red cards and pressure, Mexico showcased resilience and skill.

Read more »

Fan Festival de la Ciudad de México, la alternativa de consuelo para aficionados sin boleto del MundialEl Fan Fest más grande de la Ciudad de México, ubicado en el corazón del Centro Histórico, se ha convertido en la alternativa más accesible del torneo para miles de aficionados, tanto locales como internacionales

Read more »