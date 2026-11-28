Caleb Williams y Rome Odunze fueron seleccionados por Chicago en la primera ronda del draft de 2024.

Caleb Williams y Rome Odunze fueron seleccionados por Chicago en la primera ronda del draft de 2024. Aprendieron sobre la marcha durante su primer año dentro de la liga, cuando los Bears terminaron con una foja de 5-12.

Están conectados por esa experiencia compartida y ese vínculo es un activo importante para Chicago en los partidos grandes. Williams lanzó dos pases de touchdown a Odunze en el cuarto periodo del encuentro del jueves, una victoria por sobre los Lions de Detroit. Los Bears se quedaron en solitario con el primer lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional, merced a su sexta victoria consecutiva.

Advertisement

Advertisement

“Rome era el tipo al que sentimos que no involucramos lo suficiente en la primera mitad, y verlo responder para nosotros en un momento decisivo así fue increíble”, expresó ell entrenador Ben Johnson. El receptor abierto no volvió a atrapar otro balón hasta que sumó cinco recepciones para 78 yardas en el cuarto periodo. Odunze lidera a los Bears con 13 recepciones para 207 yardas en los cuartos periodos de los partidos esta temporada.