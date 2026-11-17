Ihor Demianenko, acusado de chocar una minivan a las afueras de una estación del metro de North Hollywood mientras conducía bajo los efectos del alcohol, causando la muerte de tres vendedores ambulantes de comida, compareció ante el tribunal.

Ihor Demianenko, acusado de chocar una minivan a las afueras de una estación del metro de North Hollywood mientras conducía bajo los efectos del alcohol, causando la muerte de tres vendedores ambulantes de comida, compareció ante el tribunal.

El hombre acusado de embestir con una minivan a un grupo de vendedores ambulantes de comida frente a una estación del metro de North Hollywood mientras conducía bajo los efectos del alcohol, causando la muerte de tres personas, compareció ante el tribunal por primera vez el lunes. La lectura de cargos contra Ihor Demianenko se reprogramó para el 16 de diciembre.

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Demianenko, quien se presentó con un chaleco de la cárcel en el Tribunal Oeste de Van Nuys y contó con la ayuda de un intérprete de ruso,de tres cargos de homicidio y dos de conducir bajo los efectos del alcohol, incluido uno en el que se alega que causó lesiones corporales graves. Las mujeres que fallecieron en el accidente fueron Francesca Krystine Esker, de 39 años; Teodora De Jesús Villalobos, de 57 años; y María Angélica Peck, de 73, según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

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Todas eran vendedoras ambulantes de larga trayectoria que llevaban años vendiendo comida a los pasajeros de la línea de Metro cuando, presuntamente, Demianenko las atropelló el martes. Otras dos personas resultaron gravemente heridas. Fedor Zarkhin is a breaking news reporter at the Los Angeles Times. He joined its Fast Break team from the Oregonian, in Portland, Ore.

, and previously worked at the Palm Beach Post. Zarkhin welcomes tips for watchdog and human interest stories at 572-7584 via call, text or on WhatsApp and Signal. You can also pitch stories or send him records via email at