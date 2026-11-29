Con la zurda de Sosa, Palmeiras vence a Estudiantes y se consagra tetracampeón de Copa Libertadores
Con un héroe inesperado, Palmeiras superó el sábado 1-0 a Estudiantes La Plata en la final de la Copa Libertadores y se consagró tetracampeón del certamen de clubes más importante de Sudamérica, extendiendo a ocho ediciones consecutivas el dominio de Brasil en el torneo.
Con un héroe inesperado, Palmeiras superó el sábado 1-0 a Estudiantes La Plata en la final de la y se consagró tetracampeón del certamen de clubes más importante de Sudamérica, extendiendo a ocho ediciones consecutivas el dominio de Brasil en el torneo.
Abel Ferreira para el decisivo duelo, anotó a los 52 minutos tras una asistencia del colombiano Jhon Arias en el estadio Centenario de Montevideo, sede de más finales de la Libertadores en su historia y que lució colmado con más de 60.000 hinchas, en su mayoría procedentes de Brasil y Argentina.
“El objetivo estaba claro: ganar. Trabajamos durante mucho tiempo y, gracias a Dios, pudimos ganar la Libertadores”, dijo Sosa.
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