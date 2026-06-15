Con gol agónico de Diallo, Costa de Marfil supera a Ecuador y le baja los ánimos en el Mundial

Ecuador arribó al Mundial montado en una estupenda racha y con ambiciones de que un plantel talentoso lo conduzca a alturas inéditas.

Amad Diallo, de Costa de Marfil, festeja el tanto del triunfo sobre Ecuador, en un partido del Grupo E mundialista, el domingo 14 de junio de 2026 en FiladelfiaEcuador arribó al Mundial montado en una estupenda racha y con ambiciones de que un plantel talentoso lo conduzca a alturas inéditas.

Costa de Marfil arribó con la misión de avanzar a la fase de eliminación directa, después de tres intentos fallidos. Amad Diallo marcó a los 90 minutos para que Costa de Marfil superara 1-0 a Ecuador y le bajara los ánimos a la selección que ocupó el segundo sitio de la eliminatoria sudamericana al Los dos equipos estrellaron el balón tres veces contra el travesaño antes de que el extremo del Manchester United, que entró como suplente a los 56 minutos, rompiera el empate con un zurdazo desde dentro del área que batió al portero Hernán Galíndez, quien se lanzó en vano.

Wilfried Singo preparó la jugada cal internarse a por la banda derecha. Los marfileños salieron así victoriosos de lo que fue su primer encuentro mundialista en 12 años.

“Más que todo fue no poder convertir las que tuvimos, no tener la fortuna de que la pelota pueda entrar porque tuvimos dos pelotas en los travesaños”, manifestó Enner Valencia, delantero veterano de 36 años, quien disputa su tercer Mundial. “Pero bueno, ya está. Ahora tenemos que ver lo que hicimos bien, y lo que podemos mejorar para el aiguiente partido y para todo lo que viene”.

Costa de Marfil participa en la Copa del Mundo por cuarta vez –primera desde 2014. Dio un paso importante hacia la fase de eliminación directa, adonde avanzaría por primera vez en su historia. Elye Wahi estrelló el balón contra el travesaño a los 52 minutos por Costa de Marfil, después de que los ecuatorianos John Yeboah y Nilson Angulo, hicieron lo mismo en la primera mitad.

“Llegamos acá con ambiciones y grandes esperanzas”, resaltó el técnico marfileño Emerse Faé. “Todo va bien”. Ecuador, que participa por quinta vez en una Copa del Mundo y busca alcanzar la fase de eliminación directa por segunda ocasión, jugó prácticamente como local en el Lincoln Financial Field. La mayoría de los 68.274 espectadores vistió las camisetas amarillas de La Tri.

La selección ecuatoriana llegó al compromiso con optimismo. Acumulaba una racha de 19 partidos invicta y quedó debajo sólo de Argentina en la eliminatoria de la CONMEBOL. Se mostró fuerte antes del gol de Diallo. Su mejor oportunidad tras el descanso llegó a los 68 con un potente disparo de Gonzalo Plata desde unos 25 metros que el portero Yahia Fofana logró despejar.

Costa de Marfil se vio reforzada por el dominio ofensivo de Yan Diomande. El atacante del Leipzig generó varias ocasiones de gol, especialmente por la banda derecha. Entre ellas, destacó el remate a bocajarro de Wahi tras un potente centro de Diomande.

Costa de Marfil, que no encajó ningún gol en sus diez partidos de la eliminatoria con un balance de 8 victorias, 0 empates y 2 derrotas, se enfrentará a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, que trituró a Curazao por 7-1 el domingo en el Grupo E.“Yo creo que en estos torneos hay que ser muy inteligente”, dijo Valencia, jugador del Pachuca de México.

“Hoy lastimosanente en una de las pelotas ultimas no pudimos aguantar el partido. Nos vamos con una derrota pero hay que animar a los compañeros, que esto recien inicia y sabemos que esto es largo”. El capitán de Costa de Marfil, Franck Kessié, marcó la pauta del juego físico de Les Éléphant con una dura falta a los 4 minutos. Kessié recibió una de las tres tarjetas amarillas de su equipo, todas por entradas temerarias, en los primeros 45 minutos.

Jackson Porozo, de Ecuador, fue amonestado a los 73. Internacional Primer ministro de Pakistán dice que Irán y EEUU han llegado a un acuerdo de paz; el pacto incluye Líbano





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