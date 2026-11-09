Compañías de inteligencia artificial van camino a lucrativos debuts bursátiles

Algunas de las principales empresas de inteligencia artificial van camino a debutar en la bolsa con aspiraciones a recaudar cantidades asombrosas de dinero.

Algunas de las principales empresas de inteligencia artificial van camino a debutar en la bolsa con aspiraciones a recaudar cantidades asombrosas de dinero. Anthropic y OpenAI buscan hacerlo para acceder a más capital en la carrera por moldear el futuro de la tecnología.

Las enormes sumas que implica construir y mantener modelos de inteligencia artificial, la búsqueda de la IA general —capaz de superar a los humanos en muchas tareas— y la adopción generalizada de la tecnología han generado un clima de entusiasmo que ha contribuido a impulsar las ganancias del mercado bursátil.

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“Estas empresas ahora están quemando efectivo para ganar la carrera de la IA, y el capital de los mercados públicos es la fuente más barata disponible, particularmente en un entorno de altas tasas de interés”, comentó Michael Field, analista de renta variable en Morningstar. Pero en medio del optimismo, surgen temores de una burbuja financiera y pedidos de que la tecnología sea sometida más a control humano.

Algunos expertos temen que las empresas tecnológicas y los capitalistas de riesgo estén invirtiendo demasiado en un área que aún está en una etapa incipiente. Anthropic, que presentó documentación el lunes para una oferta inicial de acciones, se formó en 2021 por exlíderes de OpenAI. El creador del chatbot Claude fue valorado recientemente en 965.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las startups más valiosas del mundo.

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Ha sido un ascenso meteórico para lo que alguna vez fue un laboratorio de investigación poco conocido en San Francisco. Su valor podría aumentar a 1,5 billones de dólares o posiblemente a 2 billones. En su presentación regulatoria, Anthropic indicó que cotizará sus acciones en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “ANT”. El creador de ChatGPT comenzó en 2015 como una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar IA para el bien común.

Ahora es una empresa valorada en 852.000 millones de dólares. La compañía también había estado considerando salir a bolsa este año, pero el director ejecutivo Sam Altman señaló que esa fecha quedará postergada en medio de preocupaciones sobre la seguridad de la IA. Si bien OpenAI contribuyó a desatar el actual auge de la IA, el ascenso meteórico de Anthropic y la creciente popularidad de Claude la han dejado rezagada.

En una demanda fallida contra OpenAI y sus principales ejecutivos, Elon Musk, cofundador de OpenAI, sostuvo que la empresa se había apartado de su misión fundacional en busca de mayores ganancias. OpenAI respondió que Musk simplemente buscaba una porción más grande de la compañía. OpenAI aún no ha informado que haya presentado documentación inicial para un debut bursátil.

SpaceX, de Elon Musk, fue valorada en 800.000 millones de dólares el año pasado, pero su valor creció a 1,25 billones después de que la empresa de exploración espacial se fusionara en febrero con la compañía de inteligencia artificial de Musk, xAI. La empresa salió a bolsa en junio con una oferta que recaudó 86.000 millones de dólares, batiendo el récord de Saudi Aramco, que salió en bolsa en 2019 y recaudó 26.000 millones.

Musk dispuso que SpaceX comprara xAI a principios de este año pese a las protestas de algunos inversionistas de SpaceX, quienes argumentaron que el acuerdo equivalía a un rescate y planteaba preocupaciones éticas porque Musk era accionista controlador en ambas compañías. Los ingresos se han disparado a 14.600 millones de dólares, informó la empresa a principios de este mes. Google desarrolló Gemini en respuesta a la competencia que representó ChatGPT de OpenAI, que apareció a finales de 2022.

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Los modelos de Gemini están integrados en la búsqueda de Google y en otros productos como Maps. El valor de mercado de Alphabet, la empresa matriz de Google con sede en Mountain View, California, era de 4,54 billones de dólares a comienzos de junio, frente a 2,3 billones un año antes.

Ese crecimiento sugiere que, hasta ahora, el de gasto de Alphabet en IA está rindiendo frutos, pese a las preocupaciones de los inversionistas por las enormes inversiones de algunos de sus pares. El impulso de Meta en IA ha incluido el lanzamiento de su agente Muse, que puede ayudar con tareas diarias.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo la semana pasada en una llamada con analistas que más de 10 millones de personas en Estados Unidos y Canadá han creado cuentas para Muse, que la empresa lanzó en agosto. Señaló que Muse requiere una potencia de cómputo significativa para funcionar, pero indicó que la empresa espera mejorar su eficiencia de costos en más de 10 veces durante el próximo año, “lo que permitirá que sea rentable una vez que las líneas de ingresos estén a escala”.

Microsoft, que salió a bolsa hace 40 años, probablemente habría quedado rezagada de no ser por una oportuna inversión de varios miles de millones de dólares en OpenAI. Microsoft aportó la potencia de cómputo y el respaldo financiero que ayudaron a OpenAI a construir ChatGPT. A su vez, Microsoft pudo usar la misma base técnica para impulsar su propio asistente de IA, ahora llamado Copilot.

La alianza, antes exclusiva, ha evolucionado desde entonces, ya que ambas compañías han recurrido a otros socios para avanzar en sus ambiciones. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.