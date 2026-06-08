Colombian Presidential Candidate Iván Cepeda Recognizes First Round Results Amid Controversy

Iván Cepeda, progressive candidate from the ruling Pacto Histórico coalition, officially acknowledged the results of Colombia's first round presidential election, which advance him and conservative Abelardo De la Espriella to the June 21 runoff. Cepeda, who had previously raised unsubstantiated doubts about 'atypical' vote counts, stated he respects democratic rules and transparency. His statements come after electoral authorities defended the integrity of the count, which was overseen by judges and international observers. De la Espriella has demanded Cepeda's full recognition of the results and challenged him to a single public debate. The campaign has also been marked by a legal dispute over De la Espriella's use of a particular image, with a judge ordering him to cease its use.

El candidato presidencial Iván Cepeda , de la coalición gobernante Pacto Histórico, habla durante un partido de fútbol patrocinado por su campaña, el domingo 7 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia.

de la primera vuelta presidencial, el candidato progresista Iván Cépeda reconoció el domingo los resultados oficiales, según los cuales él y el conservador Abelardo De la Espriella irán al balotaje del 21 de junio.

“Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta electoral”, escribió Cepeda en un comunicado en su cuenta de la red social X, tras enfatizar que ha “respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública”. Una semana atrás, al finalizar la primera vuelta de los comicios en el país andino, Cepeda sembró dudas sobre el conteo provisional de la jornada.

Sondeos preliminares le daban la ventaja sobre su rival.

“Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando…en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, declaró esa noche Cepeda sin presentar pruebas, mientras De la Espriella festejaba su paso a la segunda vuelta. El presidente Gustavo Petro —padrino político de Cepeda— se pronunció en términos similares, señalando que “los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

Las autoridades electorales colombianas han defendido la entrega del escrutinio, diciendo que fue transparente y estuvo acompañada por testigos electorales y observadores internacionales.. De la Espriella le ha exigido a Cepeda el reconocimiento de los resultados, mientras que éste le desafió a un único debate público.de De la Espriella. Un juez emitió el jueves una medida provisional que le ordena al candidato abstenerse de usarla en la campaña.





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