Class 2A Texas high school football playoff matchups are here
Find the 2026 Class 2A Texas high school football bi-district schedule with sites and start times. Scores will be updated throughout the playoffs.
Below are the Class 2A high school football playoff sites, times and scores for the Texas high school football playoffs, compiled by Texas Football magazine and texasfootball.com, and distributed by The Associated Press.
To see other classes, use the links below or at the bottom of the page.
Panhandle vs Floydada , 7:00 p.m. Thursday at Amarillo’s Wildcat StadiumTulia vs Sanford-Fritch , 7:30 p.m. Friday at Canyon’s Happy State Bank StadiumPost vs Ozona , 7:00 p.m. Thursday at Odessa’s Ratliff StadiumSonora vs New Deal , 6:30 p.m. Friday at Wolf Stadium, Colorado CityCisco vs Nocona , 7:00 p.m. Thursday at Graham’s Newton FieldMuenster vs Hawley , 7:00 p.m. Thursday at Mineral Wells’ Ram StadiumMason vs Itasca , 7:00 p.m. Thursday at Killeen’s Searles StadiumAxtell vs Bangs , 7:00 p.m. Thursday at Clifton’s Cub StadiumCooper vs Como-Pickton , 7:00 p.m. Thursday Sulphur Springs’ Prim StadiumPrice Carlisle vs Honey Grove , 7:00 p.m. Thursday at Grand Saline’s Elliott FieldOmaha Pewitt vs Joaquin , 7:00 p.m. Friday at Longview’s Panther StadiumSan Augustine vs Gladewater Union Grove , 7:00 p.m. Thursday at Henderson’s Lion StadiumThorndale vs Groveton , 7:00 p.m. Thursday at Bryan’s Green StadiumJewett Leon vs Bruceville-Eddy , 7:00 p.m. Thursday at Robinson’s Rocket FieldShiner vs Freer , 7:00 p.m. Thursday at Karnes City’s Johnson FieldDilley vs Flatonia , 7:30 p.m. Friday at San Antonio’s San Antonio ISD Sports Complex Rosebud-Lott vs Corrigan-Camden , 7:00 p.m. Thursday at College Station’s Tigerland StadiumMcCamey vs Tahoka , 7:00 p.m. Friday at Big Spring’s Memorial StadiumLockney vs Iraan , 7:00 p.m. Friday at Andrews’ Mustang BowlSudan vs Stinnett West Texas , 7:30 p.m. Thursday at Canyon’s Happy State Bank StadiumStratford vs Seagraves , 7:00 p.m. Friday at Hereford’s Whiteface StadiumCrawford vs Albany , 7:00 p.m. Thursday at Weatherford’s Kangaroo StadiumStamford vs Mart , 7:00 p.m. Thursday at Springtown’s Porcupine StadiumHaskell vs Clarendon , 7:00 p.m. Friday at Childress’ Fair Park StadiumWheeler vs Seymour , 7:00 p.m. Thursday at Vernon’s Lion StadiumColmesneil vs Cushing , 7:00 p.m. Friday at Center’s Roughrider StadiumGrapeland vs West Hardin , 7:00 p.m. Thursday at Willis’ Yates StadiumDetroit vs Era , 7:00 p.m. Thursday at Blue Ridge’s Tiger StadiumLindsay vs Simms Bowie , 7:00 p.m. Thursday at Pattonville’s Patriot StadiumBen Bolt vs Three Rivers , 7:00 p.m. Friday at Sinton’s Pirate StadiumYorktown vs Santa Maria , 7:00 p.m. Friday at Corpus Christi’s Bear StadiumHarper vs Burton , 7:00 p.m. Thursday at Seguin’s Matador StadiumChilton vs Brackettville , 5:00 p.m. Saturday at Floresville’s Eschenberg Field
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