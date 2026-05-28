Clark Hunt cumple el papel de copresidente de los partidos de la Copa del Mundo en honor a su padre Lamar Hunt

Clark Hunt, presidente de los Chiefs de Kansas City, cumple el papel de copresidente de los partidos de la Copa del Mundo en el Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs, en honor a su padre Lamar Hunt, quien ayudó a fundar la MLS y a establecer la North American Soccer League.

Clark Hunt , presidente de los Chiefs de Kansas City, cumple el papel de copresidente de los partidos de la Copa del Mundo en el Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs, en honor a su padre Lamar Hunt , quien ayudó a fundar la MLS y a establecer la North American Soccer League .

Lamar Hunt se desempeñó como copresidente del comité organizador de los partidos en Dallas en 1994, y ahora su hijo Clark cumple la misma función para los partidos en Kansas City. La experiencia de Lamar Hunt con el fútbol comenzó con un viaje a Europa en la década de 1960, donde se quedó grabada la experiencia de ver un partido de fútbol profesional.

Después de regresar a Estados Unidos, Lamar Hunt ayudó a fundar la American Football League y a los Dallas Texans, hoy los Chiefs. Para cuando volvió a Europa para la Copa del Mundo de 1966, estaba decidido a llevarse el fútbol a casa.

Hunt ayudó a establecer la United Soccer Association, que más tarde se fusionó con la National Professional Soccer League para crear la North American Soccer League, y vio cómo el deporte despegaba con estrellas como Pelé, Franz Beckenbauer y Carlos Alberto. La NASL creció rápidamente durante la década de 1970, pero muchos nuevos propietarios no tenían los recursos para soportar pérdidas mientras sus clubes despegaban, y la liga colapsó tras la temporada de 1984.

Cuando la FIFA les dijo a los organizadores de la Copa del Mundo de 1994 que uno de los requisitos para ser sede era contar con una liga nacional de primer nivel, Hunt aplicó lo aprendido en la NASL para ayudar a poner en marcha la MLS. La MLS ha crecido hasta 30 franquicias en Estados Unidos y Canadá, ha atraído a estrellas como David Beckham y Lionel Messi, y ha sentado las bases para programas de fútbol juvenil en todo el país.

A Clark Hunt le encantaría ver dónde está hoy la MLS, y estaría muy entusiasmado por mirar hacia dónde va. En junio de 2018, cuando se otorgó la Copa del Mundo a Estados Unidos junto con México y Canadá, los organizadores en Kansas City y los ejecutivos de los Chiefs se pusieron manos a la obra.

La ciudad se había quedado sin partidos en 1994 después de que la FIFA determinó que el Arrowhead Stadium no podría acomodar el terreno de juego. No era posible permitir que eso ocurriera dos veces. A lo largo de varios años, y con un costo de casi 20 millones de dólares, el estadio fue modificado para albergar partidos del Mundial





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