Citywide Quest

There are two music festivals in Philadelphia this weekend, so outdoor entertainment is this week’s theme. We’ll show you a photo taken in the Philly-area, you drop a pin where you think it was taken.
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