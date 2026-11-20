El brasileño Evander anotó un gol en cada tiempo antes de asistir a Samuel Gidi para otro tanto a los 86 minutos, y Cincinnati remontó para vencer el jueves 3-1 a Orlando City en un partido de comodín de la Conferencia Este de la MLS, disputado bajo la lluvia.

Alvas Powell y Obinna Nwobodo, de Cincinnati, festejan la victoria sobre Orlando City en el partido de comodines de la MLS, el jueves 19 de noviembre de 2026.

El brasileño Evander anotó un gol en cada tiempo antes de asistir a Samuel Gidi para otro tanto a los 86 minutos, y Cincinnati remontó para vencer el jueves 3-1 a Orlando City en un partido de comodín de la Conferencia Este de la MLS, disputado bajo la lluvia. Cincinnati viajará para enfrentar a Nashville, que fue líder de la conferencia y obtuvo el Supporters’ Shield, trofeo que se otorga al mejor club de la campaña regular.

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Este duelo de primera ronda de los playoffs se disputará a un máximo de tres partidos. Orlando City tomó una ventaja de 1-0 a los 26 minutos, cuando el argentino Martín Ojeda aprovechó asistencias de los colombianos Iván Angulo y Eduard Atuesta para marcar. Fue el segundo gol de Ojeda en nueve partidos de postemporada. Sumó 16 en la temporada regular, igualando su mejor marca personal establecida la temporada pasada.

El primer gol del brasileño en postemporada llegó después de que Pavel Bucha recibió una falta por parte del mediocampista de Orlando City Marco Pašalić. Evander recibió un pase de Tom Barlow y anotó a los cinco minutos del segundo tiempo para poner a Cincinnati arriba 2-1. Gidi le dio a Cincinnati una ventaja de dos goles con su primer tanto en su quinta aparición de postemporada. La asistencia de Evander fue la segunda en nueve partidos de playoffs.

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El brasileño Rafael Cabral atajó los dos primeros disparos de Seattle en una tanda de penales y Real Salt Lake venció a los Sounders por 4-2 tras empatar 1-1 en el tiempo regular. RSL viajará para enfrentar el domingo a los Whitecaps de Vancouver, primeros preclasificados de la conferencia, en el inicio de la primera ronda al mejor en tres duelos.

Cabral sumó cuatro atajadas y adivinó el lado correcto en los disparos de Dejan Joveljić y Albert Rusnák para abrir la tanda. El novato Sergi Solans y Lukas Engel convirtieron para Real Salt Lake y los Sounders nunca se recuperaron. Seattle tomó la ventaja a los 36 minutos con un tanto de Rusnák, Los visitantes igualaron a los 63 cuando el delantero Morgan Guilavogui anotó tras una pérdida de balón de los Sounders.