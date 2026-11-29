Cincinnati completó una sorprendente barrida en dos partidos sobre Nashville, el ganador del Supporters' Shield en la MLS, para eliminarlo de los playoffs al superarlo el sábado por 1-0.

Samuel Gidi, de Cincinnati, festeja su gol ante Nashville en los playoffs de la MLS, el sábado 28 de noviembre de 2026. Cincinnati completó una sorprendente barrida en dos partidos sobre Nashville, el ganador del Supporters’ Shield en la MLS, para eliminarlo de los playoffs al superarlo el sábado por 1-0.

Mientras, el Dynamo de Houston, el Union de Filadelfia y Los Angeles FC consiguieron sendos triunfos para prolongar sus series a un tercer y decisivo duelo.que murió recientemente, el conjunto local provocó otra sorpresa mayúscula en esta postemporada, un día después de que también quedaron eliminados Lionel Messi y el Inter Miami. Samuel Gidi, quien ingresó como sustituto del lesionado venezolano Ender Echenique a los 88, anotó con un centro del brasileño Evander menos de un minuto después.

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Cincinnati, noveno preclasificado de la Conferencia Este, resistió un tiro libre justo fuera del área en los segundos finales. El intento de Hany Mukhtar fue bloqueado. El domingo pasado, Nashville sufrió su primera derrota en casa ante un rival de la MLS desde octubre de 2025. Cincinnati se impuso por 1-0 para tomar ventaja en la serie.