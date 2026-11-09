Cierran 6 lagos artificiales de ciudad del sudeste mexicano tras muerte por ameba 'comecerebros'

En Estados Unidos, en los últimos 90 años, los CDC sólo han confimado unas 180 infecciones por esta ameba. La más reciente fue una niña de 8 años que murió en agosto en Luisiana.

En Estados Unidos, en los últimos 90 años, los CDC sólo han confimado unas 180 infecciones por esta ameba. La más reciente fue una niña de 8 años que murió en agosto en Luisiana.

Autoridades del estado de Yucatán informaron del cierre de seis lagos artificiales de Mérida, en el sureste mexicano, al detectarse la presencia de una ameba que tiene una subespecie rara que puede producir una infección que devora el cerebro y fue la causante de una muerte en esa turística ciudad a inicios de septiembre.

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Según explicó a The Associated Press Domitilo Carballo, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Yucatán, donde se encuentra Mérida, también se están realizando controles en piscinas y tomas de agua de consumo humano de manera preventiva, aunque dijo que “es muy improbable” la presencia de esa ameba en dichos lugares porque tienen agua tratada y porque el microorganismo solo eclosiona en agua caliente, estancada y con sedimentos.

El fallecimiento el 8 de septiembre de un hombre de 34 años que trabajaba como instructor de actividades acuáticas en el lago artificial de Plaza La Isla de Mérida se debió a una meningoencefalitis causada por la ameba Naegleria fowleri, comunmente conocida como ‘comecerebros’. Este microorganismo es una subespecie de la ameba Naegleria y es extremadamente raro.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos , solo causa infecciones cuando el agua se introduce a presión por la nariz —-como ocurre al saltar o zambullirse— pero no se transmite de persona a persona ni por contacto, salpicaduras o al beber agua.

“No tenemos un riesgo abierto para la población”, subrayó el doctor Carballo. No obstante, dijo que se reforzarán las medidas preventivas, incluyendo análisis a los cenotes, los lagos subterráneos que son uno de los atractivos turísticos de la península de Yucatán. La muerte del instructor es el primer caso de infección por Naegleria fowleri en Yucatán. De 1978 a 2012 México registró tres casos, dos de ellos letales.

En Estados Unidos, en los últimos 90 años, los CDC sólo han confimado unas 180 infecciones por esta ameba. La más reciente fue unaEl lago de Plaza La Isla de Mérida fue claurado al confirmarse la infección y muerte del instructor. Otras 361 personas que habían estado en el lugar se mantuvieron en observación durante semanas y concluyeron el seguimiento sin enfermar.

Carballo dijo que el lugar no contaba con los permisos para realizar actividades acuáticas y que la investigación de esas irregularidades continúa. Al confirmarse la contaminación, a mediados de septiembre, se inició el análisis en lugares similares y en cuanto se detectó la ameba Naegleria otros cinco se cerraron aunque todavía no hay certeza de si es la subespecie fowleri, que es la peligrosa, explicó el funcionario.

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Las autoridades pidieron a la población que hubiera tenido contacto con el agua de los lagos contaminados que si presentaba fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito o rigidez de cuello, acudiera de inmediato a una unidad médica.