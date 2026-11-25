China lanzó el miércoles la nave espacial Shenzhou 24 con tres astronautas a bordo, dos chinos y un pakistaní que será el primer extranjero en ser enviado a su estación espacial.

El astronauta pakistaní de la misión Shenzhou 24, Muhammad Zeeshan Ali, durante la ceremonia de despegue para la misión espacial tripulada, en el Centro de Lanzamiento Satelital Jiuquan, el miércoles 25 de noviembre de 2026, en el noroeste de China.

China lanzó el miércoles la nave espacial Shenzhou 24 con tres astronautas a bordo, dos chinos y un pakistaní que será el primer extranjero en ser enviado a su estación espacial. El astronauta pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, de 40 años, forma parte de la misión junto a los astronautas chinos Tang Hongbo, de 51 años, y Wu Yi, de 39.

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El lanzamiento, realizado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, es el primer vuelo conjunto que involucra a astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial tripulado de China. Un gran número de personas asistió horas antes a una ceremonia de despedida, durante la cual muchos levantaron sus teléfonos para captar el momento.

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La tripulación llevará a cabo más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas durante su misión, informó previamente la agencia noticiosa oficial china Xinhua. Ali realizará un experimento con cianobacterias fotosintéticas durante su misión de corta duración antes de regresar a la Tierra a bordo de la nave Shenzhou 23, indicó la agencia.