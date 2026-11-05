Chevrolet Camaro Ranked Most Dangerous Vehicle for Teen Drivers

A November 2026 vehicle safety report by Conboy Law identifies the Chevrolet Camaro as the most dangerous vehicle for teenage drivers, citing its low crash protection score of 2 out of 4 and overall safety rating of 21 out of 100.

El Chevrolet Camaro, calificado como el primer vehículo más peligroso para conductores adolescentes Un informe de noviembre de 2026 sobre seguridad vehicular señala que el Chevrolet Camaro es el primer vehículo más peligroso para los conductores adolescentes.

Un nuevo estudio realizado por el bufete Conboy Law —especializado en lesiones personales y negligencia médica— analizó datos sobre accidentes mortales, niveles de resistencia ante colisiones, tecnología de seguridad y costos de propiedad en 22 modelos populares, con el fin de determinar qué vehículos exponen a los conductores noveles a un mayor riesgo. El Chevrolet Camaro es el vehículo menos seguro para los adolescentes, ya que presenta la peor protección en caso de accidente de toda la lista .

Also read Top Martian Science Fiction Novels Ranked from Classical to Modern

Cuatro de los cinco vehículos más peligrosos son automóviles deportivos o camionetas con gran potencia y tracción trasera, características que dificultan su control para los conductores sin experiencia. El Chevrolet Blazer es el modelo menos asequible entre los vehículos más peligrosos, con un precio inicial de 34.200 dólares. El estudio examina tres factores de seguridad clave para identificar qué vehículos resultan más peligrosos para quienes comienzan a conducir.

La incidencia en accidentes mortales reflejó el riesgo en situaciones reales, mientras que la resistencia ante colisiones midió la capacidad del vehículo para proteger a sus ocupantes durante un choque. La tecnología de seguridad contempla los sistemas diseñados para prevenir colisiones.

Advertisement

Asimismo, se tuvo en cuenta la asequibilidad, considerando el precio de compra, los gastos operativos mensuales y el mantenimiento. Una puntuación más baja indica una menor seguridad y un peor valor para los conductores noveles. El Chevrolet Camaro es el peor vehículo que un adolescente podría conducir. Su calificación general de seguridad es de apenas 21 sobre 100, la más baja del estudio.

Además, su tasa de participación en accidentes —ajustada según el volumen de ventas— es de 1,365, lo que significa que se ve involucrado en accidentes mortales con mayor frecuencia de lo que los conductores esperarían. Obtiene solo 2 de 4 puntos en cuanto a la protección de los ocupantes en caso de colisión, y la puntuación más baja posible —1 de 3— en tecnologías destinadas a evitar accidentes.

Con tracción trasera y una gran potencia, este vehículo resulta difícil de controlar, incluso para conductores experimentados. El Jeep Wrangler ocupa el segundo lugar, situándose como uno de los vehículos menos grandes de la lista. El precio de este Jeep comienza en 33.700 dólares; Además, presenta diversos problemas técnicos.

Obtiene una puntuación baja en sistemas de prevención de colisiones —solo 1 de 3—, por lo que carece de asistentes a la conducción que podrían intervenir cuando un adolescente comete un error. Su diseño cuadrado, su gran altura respecto al suelo y su suspensión todoterreno lo hacen propenso a volcar, lo cual resulta especialmente peligroso para un conductor joven que, ante una situación de pánico, podría realizar una maniobra de corrección excesiva.

El Chevrolet Blazer ocupa el tercer puesto, con una puntuación de 2 sobre 3 en tecnologías de prevención de accidentes. Es el vehículo más caro de la lista, con un precio de 34.200 dólares, lo que implica que mantenerlo en circulación resulta costoso. El tamaño y el peso del Blazer no compensan sus limitadas funciones de asistencia al conductor.

Advertisement

Para un adolescente, un vehículo que no ayuda preventivamente a prevenir colisiones sigue representando un riesgo, incluso si ofrece una buena protección una vez que el accidente ha ocurrido. El Ford Mustang se sitúa en cuarto lugar, con una baja puntuación de 3,5 en lo que respeta a la protección del conductor. El problema principal es su historial de accidentes mortales, que se sitúa en 0,132 por vehículo vendido, la segunda cifra más alta entre los cinco primeros modelos analizados.

Al igual que el Camaro, el Mustang es un vehículo de tracción trasera con una potencia considerable, lo que dificulta su manejo para un conductor principal. El Toyota Tacoma registra la mayor cantidad absoluta de accidentes mortales dentro de este grupo de cinco vehículos: 16 en total. Aunque sus sistemas de asistencia al conductor obtienen una puntuación de 2,67 sobre 3, esto no ha evitado que se vea involucrado en más accidentes fatales que cualquier otro vehículo de la lista.

La gran altura y el centro de gravedad elevado de Tacoma lo hacen propenso a volar, una posibilidad aterradora para cualquier conductor joven. A pesar de ofrecer una protección aceptable en caso de colisión, la inestabilidad propia de este vehículo y su preocupante historial de accidentes lo convierten en una opción peligrosa para un adolescente.

«Cuando un adolescente tiene un accidente al volante de un vehículo de gran potencia, surgen múltiples interrogantes legales: ¿era el automóvil adecuado para el nivel de habilidad del conductor? ¿Comprendían los padres los riesgos? En muchos casos, la respuesta es no. Un padre que permite que un conductor novel se ponga al volante de un coche deportivo o de una camioneta con suspensión elevada está tomando una decisión que puede acarrear graves consecuencias.

El primer vehículo de un adolescente debe ser predecible, estable y estar equipado con sistemas de seguridad activa. No se trata solo de una buena labor parental; es una gestión sensata de los riesgos».