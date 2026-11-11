Chelsea pierde oportunidad de liderar 'Champions' femenina. Bayern vence a PSG y es 2do

Chelsea perdió la oportunidad de situarse como líder de la Liga de Campeones femenina el martes al empatar 0-0 en Suecia ante Häcken, antes de que Bayern Múnich subiera al segundo puesto al ganar en el campo del Paris Saint-Germain.

Ellie Carpenter de Chelsea y Ella McBride de Häcken pugnan por el balón en el partido de la Liga de Campeones femenina, el martes 10 de noviembre de 2026, en Gotemburgo.

Chelsea perdió la oportunidad de situarse como líder de la Liga de Campeones femenina el martes al empatar 0-0 en Suecia ante Häcken, antes de que Bayern Múnich subiera al segundo puesto al ganar en el campo del Paris Saint-Germain. Barcelona, OL Lyonnes y Arsenal, las tres primeras escuadras de la tabla de 18 y que en conjunto han monopolizado los últimos 11 títulos, juegan más adelante en la semana.de los 29 intentos de gol de Chelsea hubiera encontrado la red en Suecia habría sido suficiente para que el club londinense rebasara a Barcelona , el único equipo que ha comenzado con tres victorias consecutivas.

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El triunfo del Bayern, por 2-1 en casa del PSG en un partido posterior elevó al campeón alemán al segundo puesto con ocho puntos . La goleada de 4-1 que Manchester City propinó en el campo del Inter de Milán representó su primer triunfo tras tres empates y llevó al campeón inglés al séptimo lugar. El Real Madrid venció 3-0 a Paris FC.

Todos los goles cayeron en la segunda mitad , incluidos los de la colombiana Linda Caicedo y la tambiéns suplente Lineth Beerensteyn. La Roma ganó 2-1 ante el visitante Servette. El Barça, monarca defensor, enfrentará al Arsenal en el único partido programado para el jueves. Se trata de la revancha de la final de 2025 que ganó el equipo inglés.

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Lyonnes visita a la Juventus, quinta clasificada, el miércoles. El partido programado de Benfica ese mismo día en casa ante el Austria Viena se pospuso debido al pronóstico de tormenta. Chelsea ha marcado apenas tres goles en sus cuatro partidos en esta campaña de la Liga de Campeones. El equipo de la entrenadora Sonia Bompastor suma ocho puntos.intentos de gol ante Häcken, aunque el disparo de Maika Hamano rozó la parte superior del travesaño al comenzar el tiempo añadido.

Livia Peng llegó a cuatro arcos a cero de manera consecutiva por el Chelsea en la competición, mientras que en el otro extremo del campo Jennifer Falk, de Häcken, ganó el premio a la jugadora del partido. Bayern tomó una merecida ventaja de dos goles antes del descanso, ya que la estrella danesa Pernille Harder atormentó a la defensa de PSG.

Un veloz pique de Harder a los 29 minutos la llevó hasta la línea de fondo, y su pase rasante hacia atrás llegó al área chica y rebotó en el talón de la portera Katarzyna Kiedrzynek para un autogol. El pase de Harder hacia Klara Bühl permitió luego que la internacional alemana consiguiera el segundo gol a los 40.

PSG recortó la ventaja con el penal convertido por Paulina Dudek a los 65, tras una revisión del VAR por una mano. Bayern recibirá a Barcelona en la sexta y última jornada el 16 de diciembre, cuando sólo los cuatro primeros avanzan a los cuartos de final. Los equipos del quinto al 12mo entran en una ronda de playoffs de eliminación directa.