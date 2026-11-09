'Chaco' Giménez llega al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca lleno de gratitud

El exmediocampista de Pachuca recuerda la noche de la Copa Sudamericana en Chile y habla del fútbol mexicano, la televisión y el banquillo

Christian Giménez, del Pachuca, celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2008 entre el Al Ahly y el Pachuca, disputado en el Estadio Nacional el 13 de diciembre de 2008 en Tokio, Japón.

El exmediocampista de Pachuca recuerda la noche de la Copa Sudamericana en Chile y habla del fútbol mexicano, la televisión y el banquilloChristian ‘Chaco’ Giménez admite que todavía no se lo cree. El exmediocampista argentino, naturalizado mexicano, forma parte de la generación 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, al que ingresará este 10 de noviembre, y vive la semana de su investidura con “un poco de ansiedad y nervios”.

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Giménez es uno de los 18 integrantes de la decimocuarta generación del recinto, elegidos por votación de periodistas especializados, quienes serán investidos en Pachuca.

“Cuando pasó todo esto, no me lo podía creer. Una de las cosas en las que me puse a pensar era si merecía ese reconocimiento”, dijo el nacido en Resistencia, Argentina.

“Hay mucha gente importante que la veo muy por encima mío”. Aun así, dijo que acepta la distinción por respeto a quienes votaron y a su trayectoria, más que por sus logros deportivos. Agradeció al fútbol, a México, al Grupo Pachuca, al Salón de la Fama y a Antonio Moreno, director del Salón de la Fama del Fútbol. Giménez salió de la escuela de Boca Juniors y firmó en 1989 con las fuerzas básicas del club.

Giménez debutó con el equipo y rápido campeonó al ganar tres títulos con los Xeneizes, así como dos títulos de Copa Libertadores de América en 2000 y 2002. Jugó en Unión de Santa Fe en 2003 y ese mismo año pasó al Independiente de Avellaneda. Llegó en 2004 a Tiburones Rojos de Veracruz, donde después de un gran torneo llegó al América, donde ganó un campeón de campeones en 2005 y la Copa de Campeones de la CONCACAF.

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Gozó del mayor éxito en Pachuca donde disputó 120 partidos en total, y en los que anotó 44 tantos. Luego, en Cruz Azul, disputó un total de 257 partidos, en los que anotó 63 tantos. Al elegir su recuerdo más grato con Pachuca, habló primero del ambiente de “familia” del club.

Después eligió un partido: la final de la Copa Sudamericana 2006 ante Colo-Colo, en Chile, que considera “un antes y un después” para el club y para el fútbol mexicano a nivel de clubes.

“Todo el mundo nos daba como que nos iba a ganar Colo-Colo”, dijo el ahora comentarista de FOX Deportes. “Era un Colo-Colo con muchas figuras”.

El partido de vuelta fue ganado por Pachuca por 2-1 con goles de Gabriel Caballero y de Giménez en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, lo que le dio el único título de un equipo mexicano en un torneo de Conmebol, en una era en el que el fútbol azteca llegó a disputar la Copa Libertadores de América y la Sudamericana. Giménez atribuyó el título a un plantel de “grandes guerreros”, a “un técnico muy sabio”, Enrique Meza, y al respaldo de los directivos Andrés Fassi, Jesús Martínez y Armando Martínez.

Giménez jugó la Copa Libertadores con América y Cruz Azul, y la Sudamericana con Pachuca. Recordó visitas a Lanús, a la cancha de Vélez, a Paraguay y a Uruguay. Para él, esos ambientes obligaban al jugador a crecer en lo futbolístico y en lo emocional, y los equipos que competían llegaban con “un plus” a la liga y a la selección. Sin esos torneos, dijo, “el fútbol mexicano ha dado un pasito atrás”.

Al hablar de la madurez de los jugadores argentinos en comparación con los futbolistas mexicanos al llegar a un equipo de primera división, Giménez recordó su llegada a Boca Juniors a los 14 años. Debutó en primera división a los 17 y, a los 19, ya había disputado una final de la Libertadores. El exatacante ofensivo afirmó que dos aspectos clave de su formación le ayudaron: la preparación previa al debut y el aspecto mental.

En Boca, contó, tenía un psicólogo y un asistente social, y el club lo llevaba a la escuela. Ese acompañamiento, explicó, sirve para que el salto de inferiores a primera “no golpee tan fuerte”. Para él fue uno de los cambios más duros de su carrera: pasar “de tener un viático a tener un salario” y de ser desconocido a ser reconocido.

De los compañeros que tuvo en Pachuca, eligió a Damián Álvarez como el jugador con quien mejor convivió en los Tuzos. Christian Giménez , del Pachuca, celebra el cuarto gol junto a sus compañeros Bruno Marioni y Luis Montes durante el partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Al Ahly y el Pachuca, disputado en el Estadio Nacional el 13 de diciembre de 2008 en Tokio, Japón.

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“Él sabía todos mis movimientos, yo sabía todos los movimientos de él”, dijo Giménez, padre del seleccionado mexicano Santi Giménez. También mencionó a Gabriel Caballero como uno de los más cercanos durante su primera etapa de cuatro años y medio en el club. Giménez llegó a ser convocado por el entonces técnico de la Albiceleste, Diego Maradona, a la selección argentina para dos amistosos, en los que no jugó en 2009.

Cuatro años después fue convocado por José Manuel de la Torres para un amistoso ante Costa de Marfil. Con México, Giménez jugó cuatro partidos de la eliminatoria mundialista, aunque vivió un momento difícil, pues el entonces equipo del ‘Chepo’ atravesaba una crisis y perdió tres de esos partidos. Sobre su paso por la selección mexicana, dijo que nunca sintió que compañeros o aficionados le exigieran más por ser naturalizado.

El escrutinio, afirmó, vino sobre todo de la prensa, algo que considera “parte de la industria” en cualquier país.

“La selección nacional, cuando vas, tenés que dar el máximo en todos los partidos, sea naturalizado o no naturalizado”, dijo Giménez. Del Mundial 2026, donde México volvió a quedar en octavos de final, fue claro: “A mí me encantó el mundial de México”. Reconoció que, en cuanto a resultados, el equipo se quedó “en la orilla, como siempre”, pero dijo que mostró un nivel que pocos esperaban y que se generó un vínculo con la gente.

“Estuvimos tan cerca”, dijo Giménez, quien rechazó la idea de que el proceso estuviera estancado y destacó la continuidad del trabajo de Javier Aguirre con Rafael Márquez. Gabriel Caballero , el portero Miguel Calero y Cristian Giménez , del Pachuca, sostienen el trofeo de la SuperLiga tras derrotar al Los Angeles Galaxy por 4-3 en la tanda de penaltis, después de que el partido terminara en empate 1-1 en la final de la SuperLiga celebrada en el Home Depot Center el 29 de agosto de 2007 en Carson, California.

Como comentarista en un programa de debate, Giménez dice que la clave es la preparación. Al principio le costó debatir con periodistas, que “saben a dónde llevarte”. Con el tiempo, dijo, aprendió a no enojarse tanto, aunque considera que exjugadores y periodistas aportan visiones distintas y que esa mancuerna lo hace crecer. Giménez dirigió al Cancún FC de la Liga de Expansión en 2020 y dice que todavía tiene “la espinita” de ser entrenador.

Pero describió un sistema “muy cerrado” en México, donde la falta de experiencia se traduce en la falta de oportunidades. También pesa su vida actual. Fuera de la cancha tiene tiempo para su familia, para ver jugar a su hija los fines de semana y para asistir a actos escolares. Hace dos semanas, contó, entrenó al equipo de su hija en un torneo.

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión. Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge.

Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.