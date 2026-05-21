Cargo en el expresidente cubano Raúl Castro por derribo de claras de US en Miami en 1996

Fiscales federales de Estados Unidos han anunciado cargos contra Raúl Castro, el expresidente cubano, por el derribo de Aeronaves civiles en Miami en 1996, con lo que el gobierno estadounidense intensifica la presión sobre el gobierno socialista de Cuba

Fiscales federales de Estados Unidos anunciaron el miércoles cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de aeronaves civiles operadas por exiliados cubanos asentados en Miami en 1996, con lo que el gobierno estadounidense intensifica la presión sobre el gobierno socialista de Cuba.

La acusación formal alega que Castro ordenó el derribo de dos avionetas operadas por el grupo Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Castro, que cumple 95 años el próximo mes, era en ese entonces el ministro de Defensa de Cuba. Los cargos, que fueron presentados en secreto por un jurado investigador en abril, incluyen asesinato y destrucción de una aeronave. Cinco pilotos militares cubanos también fueron acusados.

"Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia", dijo el secretario de Justicia interino Todd Blanche en Miami durante una ceremonia realizada para honrar a quienes murieron en el derribo. "Eran civiles desarmados y estaban volando misiones humanitarias para el rescate y la protección de personas que huían de la opresión a través del estrecho de Florida





AP / 🏆 728. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Raúl Castro Derribo De Aeronaves Fiscales Federales Asesinato Y Destrucción De Aeronave Dernhofo De Aeronaves Civiles Operadas Por Exi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Possible Indictment of Former Cuban Leader Raul Castro for Shooting Down Civilian Planes in 1996The indictment against Castro is related to the shooting down of two civilian planes 30 years ago that killed three Americans. The US government accused Castro of being the defense minister at the time of the incident.

Read more »

Estados Unidos anuncia cargos contra expresidente cubano Raúl Castro por derribo de aviones en 1996El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un caso penal el miércoles contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de aviones en 1996.

Read more »

U.S. announces charges against former Cuban leader Raúl Castro in 1996 downing of aircraftThe indictment was related to Castro’s alleged role in the shootdown of two small planes operated by the exile group Brothers to the Rescue. Castro, now 94, was Cuba’s defense minister at the time.

Read more »

The Latest: US indicts former Cuban President Raúl Castro over 1996 downing of planesFederal prosecutors on Wednesday charged former Cuban President Raúl Castro with ordering the 1996 shootdown of civilian planes operated by Miami-based exiles, a major escalation of pressure by the Trump administration on the socialist government.

Read more »