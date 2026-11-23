Los automóviles son la segunda mayor exportación de Canadá y Carney ha señalado que el sector da empleo directo a 125.000 canadienses y a otros 500.000 en industrias relacionadas.

La ministra de Industria de Canadá, Melanie Joly, durante una conferencia de prensa después de discusiones sobre la venta de la planta de ensamblaje de Stellantis Brampton, el jueves 12 de noviembre de 2026, en Toronto.

Los automóviles son la segunda mayor exportación de Canadá y Carney ha señalado que el sector da empleo directo a 125.000 canadienses y a otros 500.000 en industrias relacionadas. Canadá amenazó con interponer una demanda contra la automotriz Stellantis y recuperar cientos de millones de dólares en financiación gubernamental después de que la empresa trasladó su producción de vehículos a Estados Unidos durante la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump, y acordó la venta de una planta de ensamblaje en Brampton, Ontario.

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La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, afirmó que el gobierno envió una notificación formal a Stellantis por incumplimientos de su acuerdo de financiamiento, fijando un plazo de 30 días para subsanar las infracciones o enfrentar acciones legales.

“Enviamos una notificación de incumplimiento y, básicamente, tienen 30 días o ya saben. Por supuesto, los demandaremos”, dijo Joly a la prensa en Toronto. Joly aseguró que Stellantis violó el acuerdo al dejar de lado la producción en Brampton sin identificar un vehículo de reemplazo. Los aranceles que implementó Trump han ejercido presión sobre la industria automotriz de Canadá, la cual está sumamente integrada con la manufactura de Estados Unidos.

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Trump ha hecho reiterados llamados a las automotrices para que trasladen su producción al sur de la frontera. Stellantis, el cuarto mayor fabricante de automóviles a nivel mundial, dejó de lado sus planes de fabricar el Jeep Compass en su planta de Brampton y trasladó su producción a Illinois, dejando sin empleo a más de 2.000 trabajadores canadienses.

Canadá se comprometió en 2022 a aportar hasta 529 millones de dólares canadienses para ayudar a Stellantis a reconvertir sus plantas de Brampton y Windsor para la producción de vehículos eléctricos. Un portavoz de Stellantis no respondió de momento a mensajes en busca de comentarios. Stellantis anunció el lunes que había acordado la venta de la planta de Brampton al fabricante canadiense de vehículos blindados Roshel.

La empresa se ofreció a reembolsar los fondos federales que recibió para el proyecto de Brampton, pero se negó a revelar el monto. El primer ministro canadiense Mark Carney acusó a Stellantis de traicionar a los trabajadores canadienses, y calificó la venta como una solución parcial que no cumplía con las obligaciones de la empresa. Joly señaló que funcionarios federales y de la provincia de Ontario tienen planeado reunirse con el director ejecutivo a nivel global de Stellantis.

La presidenta de Unifor, Lana Payne, destacó que la reunión del jueves en la que participaron Stellantis, el sindicato y ambos gobiernos no logró producir una resolución.

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“El momento para frenar esto era la semana pasada, la anterior y la anterior a esa”, declaró Payne. “Ahora vamos hacia una situación diferente. No podemos detener la venta. La venta ya se hizo, así que tendríamos que revertirla, lo cual es doblemente difícil”.

Los automóviles son la segunda mayor exportación de Canadá y Carney ha señalado que el sector da empleo directo a 125.000 canadienses y a otros 500.000 en industrias relacionadas.