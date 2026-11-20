C.J. Stroud brindó otro gran partido para ayudar a que los Texans ganaran al fin en casa.

C.J. Stroud, quarterback de los Texans de Houston, lanza un pase ante los Colts de Indianápolis, en el duelo del jueves 19 de noviembre de 2026.

Stroud lanzó para 194 yardas y tres touchdowns, y Houston aprovechó una sólida actuación defensiva para imponerse el jueves con comodidad 26-3 a los Colts de Indianapolis. Con el techo del Reliant Stadium descubierto por vez primera desde 2024, los Texans ganaron como locales por primera vez en la campaña, tras perder sus primeros cuatro compromisos aquí.

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“Lograr una victoria en casa es muy bueno y emocionante para nosotros”, dijo Stroud. “Pienso que es el comienzo de algo que debemos continuar”. Stroud desarmó a la defensiva secundaria de los Colts, que no contó con los cornerbacks titulares Sauce Gardner y Charvarius Ward por lesiones. El mariscal de campo ayudó a que los Texans se recuperaran de una derrota de 27-24 sufrida ante Cleveland el pasado fin de semana.

Kamari Lassiter interceptó un envío de Daniel Jones en la primera jugada del segundo cuarto. Luego, los Texans culminaron una serie de 12 jugadas y 85 yardas con una recepción de 24 yardas de Kayshon Boutte, quien anotó para ampliar la ventaja a 14-3. Los Texans ganaban por 14 puntos al inicio del tercer periodo, cuando Will Anderson Jr. capturó a Daniel Jones en la zona de anotación para un safety que puso el marcador 19-3.

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Anderson lidera la NFL con 11½ capturas. Jones completó 12 de 27 pases para 144 yardas, con la intercepción. Los Colts perdieron por sexta vez en siete partidos. Anthony Richardson tomó el relevo cuando quedaban unos siete minutos y no completó ninguno de sus dos pases.

Los Colts tuvieron su peor actuación ofensiva de la temporada: terminaron con su número mínimo de la campaña, de 167 yardas y apenas 38 yardas por tierra. No lograron un touchdown por primera vez desde una derrota por 24-6 ante Detroit el 24 de noviembre de 2024.