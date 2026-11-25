Este es el ídolo del rock en español que unió a sus dos bandas habituales para presentarse en Los Ángeles

El ‘man’ no cesa. Disculpen la broma, pero es lo primero que se me ocurrió al saber que, un año y cuatro meses después de su último concierto en Los Ángeles -el del Honda Center de Anaheim-, Enrique Bunbury regresaba a nuestra ciudad para ofrecer otro encuentro de elevadas aspiraciones -fue el sábado pasado, en el YouTube de Inglewood-.

La cita fue hasta cierto punto íntima, claro, sobre todo cuando se la compara con las actuaciones que ha brindado en los últimos años por aquí; pero no dejó nunca de lado la grandeza propia de sus espectáculos, tanto en lo que respecta a su ‘performance’ como a los temas elegidos -y, de algún modo, a su puesta en escena-.

Also read Walnut Street Theatre presents 'Disney Frozen: The Broadway Musical' through January 3

Claro que, en términos musicales, la novedad mayor de la gira “Nuevas Mutaciones” -cuya etapa estadounidense concluyó justamente con el show aquí reseñado- se encuentra en la conformación de la banda que lo está acompañando, y que consiste en una afortunada combinación de las dos agrupaciones que lo han secundado a lo largo de su carrera como solista: Los Santos Inocentes y El Huracán Ambulante .

Con 10 músicos a su lado, el zaragozano está siendo ahora capaz de obtener un balance inusual entre las que han sido sus tendencias más fuertes; y aunque los que esperan siempre un regreso a las raíces más rockeras podrían no sentirse del todo satisfechos con una propuesta que no alcanza los decibelios que anhelan, es justo decir que se ha alcanzado un punto medio que resulta ciertamente grato para quienes admiran la labor completa que ha desempeñado el emblemático artista a lo largo de su extensa trayectoria.

Advertisement

Advertisement

Hay que considerar también que Bunbury llegó a este tour con un álbum reciente bajo el brazo, “De un siglo anterior”, y que es uno de esos músicos a los que, a pesar de su prolificidad y de su amplia disponibilidad de éxitos, les gusta incluir al menos dos piezas de su última obra en las nuevas presentaciones. En este caso, estamos hablando de una producción que no sigue necesariamente sus lineamientos habituales , ya que se trata de su segunda aproximación discográfica completa a la música latina en dos años, a través de composiciones propias pero intencionalmente inclinadas hacia dicha escena.

Para probar su interés en mantener la vigencia, el español abrió la noche con “Creer que se puede creer”, el primer surco de “De un siglo anterior” -caracterizado por unas inflexiones del bolero que, sin embargo, no descartan los aportes de las guitarras eléctricas-, como no lo hizo tampoco el segundo tema del mismo disco, “Un brindis al sol” -donde la bossa nova se infiltra de manera discreta, y que se insertó a continuación-. Sea como sea, lo más inmediatamente “latino” llegó inmediatamente después, con “Te puedes a todo acostumbrar”, un ‘track’ del disco anterior, “Cuentas pendientes” , que asume con plenitud las cadencias y los modos de la cumbia.

Del mismo modo, el bolero se notó de manera clara en “Las chingadas ganas de llorar” -igualmente proveniente de ese álbum-, que se sumó de inmediato. Bunbury cuenta con el suficiente poder de aceptación como para lograr que un arranque de este tipo, ciertamente alejado de los hits, sea bien recibido por los fans, como sucedió en el YouTube Theatre; pero no cabe duda de que el entusiasmo se disparó considerablemente cuando se escuchó “Infinito”, un tema mucho más antiguo que, sin embargo, muestra claras actitudes de la ranchera y posee un gran coro, y que esta vez, sorprendió al coronarse con un final absolutamente rocanrolero.

Después de eso, el repertorio empezó a explorar abiertamente las diferentes etapas de un artista que ha sido ciertamente ecléctico, y no se olvidó de complacer a los seguidores de Héroes del Silencio con tres versiones específicas de su arsenal. Fueron versiones, claro, porque no sonaron como sus recordadas interpretaciones originales, empezando por “La sirena varada”, que llegó más o menos temprano y que, insólitamente, sostuvo toda su primera parte en la sección rítmica del “Come Together” de los Beatles, para transformarse más adelante en un poderoso funk.

Por su lado, “La carta”, una adición ciertamente interesante al repertorio actual, mantuvo mucha más fidelidad al registro de 1990, a diferencia de “Maldito duende”, una suerte de semi-balada épica con reclamos existenciales que se convirtió por derecho propio en una de las canciones más logradas del rock en español y que, aquí, resultó mucho menos propulsiva en términos instrumentales que la grabación del mismo año, pero que fue naturalmente adorada por la audiencia local. Es probable que alguien vaya todavía a una presentación de Bunbury con la única intención de escuchar algo de Héroes.

No lo sé con certeza, pero no me extrañaría, porque hay cosas mucho peores que pasan en el mundo. Insisto en que ese sería un error, porque, con todo el cariño que se le pueda tener a esa agrupación, estamos ante un cantante y compositor que ha estado trabajando en su propio material desde hace treinta años, y mucho de lo que ha hecho es incuestionablemente valioso y digno de la mayor apropiación.

Advertisement

Advertisement

De hecho, ha mantenido un nivel de calidad que se reconoce inmediatamente en varias de las composiciones relativamente recientes que se escucharon en Inglewood, como la explosiva “Despierta” y la romántica “Más alto que nosotros sólo el cielo”. Pero los momentos más vibrantes llegaron luego, ya cerca del “cierre oficial” del show, cuando “Maldito duende” fue seguida por “El hombre delgado que no flaqueará jamás”, una creación del 2008 que apela al rock clásico y que, en el YouTube Theatre, adquirió cadencias del reggae para verse luego enaltecida por un solo fantástico del guitarrista Álvaro Suite.

Oct. 30, 2026 El ‘bis’ nos metió de lleno en las incursiones de Bunbury dentro de los territorios más ‘trippy’ de los ‘70, incluyendo interpretaciones de “Salvavidas” -que, más allá del gran solo de saxo efectuado por José Miguel Pérez Sagaste, no dejó de recordar a Pink Floyd-, y por supuesto, de “Lady Blue” -una inspiradísima alusión al David Bowie de “Space Oddity” que nunca nos cansaremos de escuchar-.

Por ese lado, llamó la atención que se eligiera para el cierre “La constante”, una suerte de balada atmosférica que no es precisamente lo más enérgico en la carrera de un artista que, por supuesto, privilegia desde hace mucho los medios tiempos, pero que pudo elegir algo más animado para que el público se retirara con ganas de más. Lo bueno es que, a lo largo de sus dos horas sobre el escenario, Bunbury no dejó nunca de mostrarse comprometido con todo lo que presentaba, llevando ocasionalmente una guitarra acústica en sus manos, pero luciéndose especialmente cuando disponía de la movilidad total de su cuerpo.

Esto le permitía desplegar la gestualidad y los ademanes teatrales esperados en un ícono que se mantiene en excelente estado físico, más allá de que, en esta ocasión, su voz haya dado algunas muestras de debilidad, subsanadas con la ayuda de las voces provenientes de sus acompañantes en la tarima. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles.

Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión. Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.