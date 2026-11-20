Nayib Bukele inscribió su candidatura para las elecciones en busca de un tercer mandato, tras una reforma que permitió la reelección indefinida.

Simpatizantes saludan al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el 27 de octubre de 2023, en San Salvador, El Salvador. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió el jueves por la noche su candidatura presidencial para las elecciones de febrero en busca de un tercer mandato, más de un año después de la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida en el país centroamericano.

Bukele presentó su solicitud para registrarse oficialmente como candidato presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral, luego de que su partido, Nuevas Ideas —que cuenta con una supermayoría en el Congreso—, le diera luz verde en julio para ser su candidato. Además de la contienda presidencial, los candidatos a 60 escaños en el Congreso y 44 en los consejos municipales también presentaron sus candidaturas.

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El mandatario arribó a las 8:50 de la noche a las instalaciones del TSE y salió de un vehículo con los cristales entintados, antes de ingresar al estacionamiento para saludar a simpatizantes y creadores de contenido, que lo esperaban con pancartas, teléfonos y camisetas de color celeste. A las 9:14 de la noche salió de las instalaciones para saludarlos de nuevo.

"Estábamos allá adentro inscribiendo las candidaturas y recordábamos cuando en el 2018 no nos dejaban inscribir... Antes no había democracia en El Salvador", manifestó, refiriéndose a sus intentos de postularse para su primer periodo presidencial. Bukele lleva siete años en el gobierno, desde 2019, cuando fue elegido con el 53% de los sufragios, y en 2024 fue reelegido con el 85% de los votos.

Ahora goza de una aprobación de aproximadamente el 90%, según las encuestas, gracias a su intensa campaña contra las pandillas. Dicha ofensiva ha generado acusaciones de violaciones masivas de derechos humanos, pero ha reducido drásticamente la violencia en una nación que solía estar aterrorizada por estas bandas. La estricta medida del mandatario se ha granjeado elogios de otros gobernantes regionales, algunos de los cuales la consideran un modelo para combatir la delincuencia.

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Luego de presentar la documentación para inscribirse como candidato presidencial, Bukele reiteró que en El Salvador hay democracia.

"Ahora sí hay democracia y todos pueden participar, todos los partidos políticos. Hay 11 partidos políticos; todos pueden poner candidatos de lo que quieran", expresó.

Además convocó a los diversos organismos internacionales a venir a El Salvador para corroborar el respeto al voto popular, incluidas la ONU, la OEA, y también a los periodistas.

"Las puertas están abiertas de par en par para que ustedes vengan, para que garanticen que hay total y abierta y completa democracia", señaló, y que "cualquier persona puede participar". Y continuó: "Está participando el FMLN , que ustedes saben no nos quieren para nada. Está participando Arena, los demás partidos, y tienen derecho a participar".

"Ahí salen los verdaderos ganadores de las elecciones, no de las encuestas, la intención, sino de la realidad el día de las elecciones, así que necesitamos salir a votar", manifestó. Así, agregó, los ciudadanos le darán un mensaje al mundo de que el país "no volverá al pasado".

En las últimas semanas, Bukele ha intentado extender su ofensiva contra el crimen a Haití, donde está enfocado en una operación militar tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en ese país en octubre, en un ataque perpetrado por pandillas. El mandatario ha desplegado a unos 2,500 soldados allí para combatir a las bandas delictivas.

La misión salvadoreña ha "estado dándole una lección a las bandas delictivas de Haití", manifestó, tal y como se la dieron a las pandillas de El Salvador. Pese a que sólo son 2,500 efectivos, "son tan valientes que han puesto a correr a las pandillas" del país caribeño, agregó.

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Los críticos han descrito la ofensiva como una forma de contrarrestar el escrutinio internacional y movilizar apoyo interno antes de las elecciones del 28 de febrero, con el fin de consolidar aún más su proyecto político a largo plazo. El intento de Bukele de ser reelegido de nuevo ha suscitado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales, tales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , las cuales consideran que representa un retroceso democrático y una concentración de poder.

Durante una asamblea en 2025, el partido opositor Vamos decidió no participar en los comicios presidenciales porque consideró que no pueden "legitimar una elección que claramente es inconstitucional". Su secretaria general, Cesia Rivas, lo reiteró el 1 de octubre en la convocatoria oficial de las elecciones generales.

"Estamos en total desacuerdo en la reelección indefinida; que se coopte todo el sistema político, judicial y legislativo para poder seguirse reeligiendo", manifestó. "No íbamos a ser partícipes de una elección donde lo que se estaba haciendo es acompañar a un candidato que quiere seguir en el poder".

La Constitución de El Salvador prohibía la reelección continua, pero esta fue permitida en una ocasión mediante una resolución de la Corte Suprema en 2021, y posteriormente de manera indefinida mediante una reforma constitucional aprobada en julio de 2025. Bukele cumplió un primer periodo de cinco años y actualmente está en curso un segundo periodo de tres años, acortado mediante la misma reforma constitucional, que buscó extender los periodos presidenciales a seis años a partir de 2027.

Ahora compite contra un militar retirado, un médico sindicalista, una exdiputada de derecha y un salvadoreño que emigró a Estados Unidos. Dos de los partidos que respaldan estas candidaturas aparecen con un 2.3% de intención de voto en la encuesta de mayo pasado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

La opositora Alianza Republicana Nacionalista —partido de derecha que gobernó de 1989 a 2009— inscribió como candidata presidencial a Mayteé Iraheta, abogada que fue diputada de esa organización política de 2018 a 2021, por el departamento de Sonsonate. Por su parte, el izquierdista FMLN, que gobernó de 2009 a 2019, lleva como candidato a Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y miembro de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, un movimiento impulsado por los despidos en el sector salud durante la gestión de Bukele.

Otros que compiten son Alirio García Flamenco, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, por el Partido de Concertación Nacional , y Orlando Delcid, empresario estadounidense originario del departamento de La Unión, por el partido Fraternidad Patriota Salvadoreña . Cool, dry weather expected in SoCal before rain chances return