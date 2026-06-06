Bryce Harper sparked a toothpaste debate, Philly landed three contestants on Love Island, Martha Graham Cracker was remembered, and Cristopher Sánchez made more baseball history.

Bryce Harper’s toothpaste, Philly’s ‘Love Island’ takeover, and another Sánchez masterpiece | Weekly Report Card The revelation was so unsettling that the Padres put it on the videoboard, dentists weighed in, and millions of people suddenly found themselves evaluating the oral hygiene habits of the Phillies’ first baseman.

The funniest part is that Harper seemed genuinely confused by the backlash.

“I’ve done it forever,” he said, which somehow makes it worse. What elevates this from ordinary internet nonsense to a true Philly sports story is that Harper is currently one of the best players in baseball, and yet this became a legitimate multiday discussion. For the record, dentists do not recommend the technique. But Harper has two MVPs, hundreds of home runs, and apparently very clean teeth, so hard to argue with the results.

And within one episode, Philadelphia had already established diplomatic relations. North Philly’s Melanie Moreno and Cape May’s Sincere Rhea immediately bonded over the Eagles, with Moreno declaring, “Literally cut me and I’ll bleed green. ”The funniest part about Philly representation on reality TV is that contestants from here almost never ease people into it. Within minutes, viewers knew Moreno was from Philadelphia because she announced it the same way most Philadelphians do: loudly and with complete confidence.

Meanwhile, Rhea seems genuinely wholesome enough that the producers will almost certainly try to create problems for him by Episode 3. The real winner, though, may be Philadelphia itself. The city somehow landed three contestants on one of the biggest reality shows, ensuring that for at least the next few weeks, viewers will get Eagles fandom and blunt honesty on their screens. The funny thing is that Philly food fans have become almost spoiled by this stuff.

A few years ago, getting one restaurant on a list like this would have triggered a citywide victory lap. Now the reaction is more along the lines of: “Only two? What happened to Royal Sushi? ” To be fair, both restaurants dropped in the rankings this year.

But they also remained on a list featuring just 50 restaurants across the United States and Canada, which is a pretty good reminder of how much Philly’s dining scene has changed. Now we’re arguing about Michelin recommendations, international rankings, tasting menus, and whether a restaurant fell from 7th to 11th … that’s a good problem to have.

Local drag royalty Martha Graham Cracker sings during the Philadelphia Orchestra's Pride Concert on June 4, 2025, at the Kimmel Center in Philadelphia.death of Martha Graham Cracker creator Dito van Reigersberg this week The tributes poured in from every corner of the city — theater, music, drag, dance, politics — which says a lot about the rare place he occupied in Philadelphia culture. But one detail from the obituary stood out.

David Devan, the former head of Opera Philadelphia, was at the hospital when van Reigersberg died June 1, the first day of Pride Month. Leaving afterward, he watched the city’s Pride rainbow lights come on across Philadelphia.

“It was the first day of Pride Month, and our greatest queer Philadelphian died,” Devan said. For a performer who spent decades making people laugh, feel welcome, and feel seen, it’s difficult to imagine a more fitting image than Philadelphia lighting up in rainbows on the night he died. San Diego Padres' Nick Castellanos looks on during the third inning against the Washington Nationals, on May 31, 2026, in Washington.

returned to Citizens Bank Park this week, the Phillies played a scoreboard tribute featuring some of his memorable moments from the 2022 postseason. Castellanos hit .191 in a part-time role with San Diego after the Phillies released him in spring training. Still, there’s something oddly fitting about the whole thing happening in Philadelphia.

For all the frustration that came with the final year of the Castellanos era, he was also part of some genuinely great Phillies moments: The standing ovations, the postseason homers, the absolute certainty that if something weird happened in a game, Castellanos would somehow be involved. Now, he’s looking for another opportunity at age 34.

And if this is the end of the road, at least Philadelphia got one last chance to tip its cap before the baseball gods immediately delivered one final, extremely Nick Castellanos plot twist. Apple Cinemas has scrapped plans to reopen the former Riverview Plaza theater in South Philly, closed since 2020. Photo taken May 6, 2019.

Advertisement The plan included bringing movies back to a theater that’s been dark since 2020, adding an IMAX screen, and giving Philly something it currently doesn’t have: a true IMAX theater. Instead, the project collapsed amid a dispute between Apple Cinemas and property owner Bart Blatstein over the condition of the building and lease obligations. By reaching 45⅔ scoreless innings, Sánchez passed Hall of Famer Carl Hubbell and moved into sixth place on the all-time list, regardless of handedness.

Bryce Harper probably summed it up best when he said it feels normal now. A pitcher is doing things that haven’t been done in generations, and the reaction has become, “Yep, that’s Sánchez. ” A few nervous moments, a bunch of awkward swings at changeups, seven scoreless innings, and another historic number attached to his name.

The streak will end eventually, but right now, Philadelphia is watching one of the best stretches of pitching in baseball history unfold every fifth day. I’m the planning and coverage editor for features, helping shape coverage, plan big projects, and strengthen collaboration across the newsroom. I help steer our weekend franchises, special section issues, and long-term feature plans — the big, ambitious stuff that keeps readers coming back. 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Taylor Swift and Travis Kelce Wedding Not in Rhode Island, Senator ConfirmsRhode Island Senator Sheldon Whitehouse has confirmed that Taylor Swift and Travis Kelce are not planning to marry in the state, contradicting speculation about a potential ceremony at Swift's Rhode Island estate. The senator's comments to TMZ align with other reports indicating a New York wedding on July 3rd. The couple has maintained extreme secrecy, including NDAs for guests, while their relationship timeline and exclusive guest details continue to dominate headlines.

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Millie Court and Zac Woodworth Split After 'Best Time' Together on Love Island UKMillie Court and Zac Woodworth have announced their split after finishing runners-up on the latest series of Love Island UK. The pair had been together since the show and had been enjoying plenty of holidays and modelling opportunities. However, they have decided to remain friends and continue to travel together.

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Juneau’s first tribal casino soft opens on Douglas Island amid lingering legal questionsVery few tribes in Alaska have authority over land, so they haven’t had a way to open reservation-style casinos like tribes in the Lower 48. Many, like Tlingit and Haida, have sought to assert authority over Native allotments — like this one — owned by individual tribal citizens.

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