Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard and Joan Baez will headline a protest festival near Washington, D.C., shortly before the midterm elections.
Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard and Joan Baez will headline a protest festival near Washington, D.C. , shortly before the midterm elections.
Tom Morello, left, and Bruce Springsteen perform during the "Land of Hope and Dreams" tour at Madison Square Garden on Monday, May 11, 2026, in New York.and Joan Baez will headline a star-studded protest festival set for the Washington, D.C. , area a month before the midterm elections.
At the concert Wednesday, Springsteen played many of his most political songs, including “American Skin ” about a fatal police shooting andin response to the killings of Renée Good and Alex Pretti by federal immigration agents.
“The Gestapo tactics of this president and this administration will not stand here,” Springsteen said. “This American tragedy can only be stopped by the American people: you. There is no one coming to save us. We’ve got to do it ourselves,” he said.
“So join us and let’s fight for the America that we love. Do you hear me, Washington? ” The one-day, two-stage Power to the People festival is set for Oct. 3 at Merriweather Post Pavilion in Columbia, Maryland, and is being billed as about “freedom, justice, equality and rock ’n’ roll. ” A portion of the proceeds from all ticket sales will benefit the organizations VoteRiders and HeadCount.
“It’s about the power everyday human beings have when they come together through music, art, community and action,” Morello said in a statement. ”We’re honored to bring this incredible lineup to the DC area for a day that celebrates the spirit of activism, creativity, and hope.
” The festival will also include Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen and the Linda Lindas, among others. who in turn has called for a boycott of Springsteen’s shows, calling him a “total loser who spews hate. ” On Wednesday, Springsteen led the crowd in an “ICE out! ” chant, encouraging the audience to make their voices heard all the way to the White House.
“Our democracy, our constitution, our rule of law are being challenged right now as never before by a reckless, racist, incompetent, treasonous president and his ship of fools administration,” said Springsteen. “God bless Alex Pretti, God bless Renée Good, God bless you and God bless America,” he said before launching into the final song of the night, “Chimes of Freedom. 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UFC CEO Dana White Voices Concerns About Outdoor Fight on White House LawnUFC CEO Dana White has expressed reservations about holding a historic UFC fight outdoors on the White House lawn due to environmental factors. The event, part of the America 250 celebrations, will feature a seven-fight card and is being spearheaded by former President Donald Trump's organization, Freedom 250.
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Bruce Springsteen Speaks Out Against the President and Calls Out RiotsBruce Springsteen performed at Madison Square Garden during the Land of Hope & Dreams Tour and denounced the White House and the president, earning applause. He also made a statement about the riots and pardons handed out following the 2020 election. He later became the first major artist to cancel his tour and donate his proceeds to the Black Lives Matter movement. Meanwhile, DMX also made a statement about the protestors, pouring one out for them in his 'Rage' song. Get the latest news and more from our criminal justice team at Criminal Justice News. Find out about the latest developments and stay informed on the topic that matters to you. Follow us on Twitter or Facebook for more news and breaking stories. You can also subscribe to our newsletter to receive the latest updates right to your inbox. Have a great day!
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