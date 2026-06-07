Brandon Marsh sparks Phillies’ offensive surge in 9-5 series finale win over White Sox

Marsh, who has been the Phillies’ best player, homered in his third straight game, while Alec Bohm and Bryson Stott also got in on the act. The Phillies recorded 11 hits on Sunday.
Marsh, who has been the Phillies’ best player, homered in his third straight game, while Alec Bohm and Bryson Stott also got in on the act.
The Phillies recorded 11 hits on Sunday. Brandon Marsh celebrates his solo home run in the third inning with teammate Alec Bohm against the Chicago White Sox on Sunday. ’ 9-5 victory in a seesaw rubber match with the White Sox in Citizens Bank Park. Not only did he homer for a third game in a row, but he also walked and scored, lined an RBI single, and made a leaping catch against the wall in left field.
The Phillies capped a 5-1 homestand and won for the ninth time in 12 games to maintain their hold on a wild-card spot in the National League. Brandon Marsh’s breakthrough no surprise to Kyle Schwarber: He has a ‘high ceiling, and he’s tapping into it’ Marsh leads the majors with a .338 average. He also has an .889 OPS. Remember the days when he started only against right-handed pitching?
Yeah, that’s a thing of the past. He has been one of the best outfielders in the majors. But while Marsh has ascended to the level the Phillies believed he could reach when they traded for him at the deadline in 2022,— his fellow former members of the Phillies’ “daycare” — also got in on the act in the finale against the White Sox.
Trailing 5-4 in the fifth inning, Bohm punched a game-tying double to right field before Stott drove in the go-ahead run with a single to center field. The Phillies recorded 11 hits, five of which came with runners in scoring position. They rallied from 2-1 and 5-4 deficits against, who lacked his usual control and lasted only 4⅓ innings. Nola walked four batters, three of whom came around to score.was among five Phillies who represented the National League.
With the Midsummer Classic returning to town next month, Bowa joinedto recall the atmosphere surrounding the 1976 game and being an All-Star at Veterans Stadium, as well as the state of the current Phillies. WatchI report and write about the Phillies and Major League Baseball. I also host"Phillies Extra," The Inquirer's online baseball interview show. 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