Body of missing Philly swimmer found in New Jersey, officials say

Carlos Gil-Reyes, a 31-year old Philadelphia barber, never resurfaced after jumping into the Delaware River early Friday morning.
a swimmer who went missing in the Delaware River Carlos Gil-Reyes, a 31-year old Philadelphia barber, was identified by friends after diving into the Delaware River in the city’s Torresdale section early Friday.
He never resurfaced. New Jersey State Police said the body they found matched the description of Gil-Reyes. The case remains under investigation. Gil-Reyes was among about 20 people who gathered at the Delaware River in boats off Pleasant Hill Park in Philadelphia’s Torresdale section around 1 a.m. Friday, according to police.
At some point, Gil-Reyes jumped into the water with another person, but wasn’t able to get back to the boat.
“He swam out of the boat with my other friend and the last word he told my friend, ‘Hey, I can’t no more, I love you,’” Argeni Infante Reyes, a friend of Gil-Reyes, told reporters. “That breaks my heart because the last word he said is, ‘I can’t swim anymore and I love you. 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Missing New Braunfels woman identified after body found in Guadalupe RiverAuthorities have identified a body found in the Guadalupe River last week as a woman reported missing in late May.
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Hundreds of Noncitizens Found on New Jersey Voter Rolls, Raising Concerns About Election IntegrityRepublican leaders in New Jersey have uncovered hundreds of noncitizens listed on voter rolls, with some having a voting record. The discovery has raised concerns about election integrity and has led to calls for the SAVE America Act, which would require proof of citizenship when registering to vote.
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New Jersey man, 28, dies after being caught in a rip current on Long Beach IslandA 28-year-old man died on Friday after being caught in a rip current along with three other people in New Jersey.
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