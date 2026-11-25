Otra vibrante remontada el Real Madrid y una nueva presentación decepcionante del Manchester City.

Gracias a un golazo de larga distancia de Jude Bellingham y un doblete de Kylian Mbappé, el Madrid despertó en el segundo tiempo, volteó un marcador adverso y venció 5-1 al PSV Eindhoven.

Federico Valverde y Vinícius Júnior también gritaron goles en la quinta victoria consecutiva del gigante español en la fase de liga.con un empate 2-2 ante Napoli, en el regreso de Kevin de Bruyne a su antigua casa. Arsenal se vio limitado a un empate 1-1 ante Borussia Dortmund y Como ganó de nuevo para trepar al tercer peldaño luego de cinco fechas.

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El Slovan de Bratislava siguió como el único club sin sumar, tras sufrir su 15to revés consecutivo en la fase principal de la competición. Esta vez sucumbió por 2-0 ante el Real Betis. El Madrid lleva 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, un resurgir bajo el mando de José Mourinho que debe preocupar al resto del fútbol europeo.

Este partido arrancó torcido tras un penal convertido por Ivan Perisic a los 32 minutos para los líderes de la liga neerlandesa. Entonces apareció Bellingham, quien había comenzado en el banquillo e ingresó por Aurélien Tchouaméni tras el descanso para revitalizar el ataque del Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Después de que Valverde logró el empate a los 50 minutos, Bellingham marcó uno de los mejores goles de la competición esta temporada: se acomodó el balón primero con la zurda y luego con la derecha, para finalmente pegarle de volea con el exterior del pie derecho. El balón entró tras tocar el poste.

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“No tengo ni idea de qué hago”, dijo Bellingham. “No sé. Tenía el balón en buena posición, pensé en rematar, lo hice y gol”. Mbappé amplió la ventaja con goles a los 64 y 84 minutos, con lo que mantuvo su racha de marcar en todos los partidos de la Champions.

Vinícius puso la sentencia a los 87. Tres de las cinco victorias del Madrid en esta edición del torneo han sido tras quedar abajo en el marcador..

“Carácter, mentalidad. Las palabras del técnico en el descanso. Son muchas cosas juntas”, comentó Bellingham.

“Pero es bueno para nosotros ganar con convicción y, para eso, tenemos que mejorar todavía”. Cherki rescata al menos un empate para el City La racha sin triunfos del City había llegado a cuatro duelos en la Liga Premier el fin de semana. La Liga de Campeones no supuso mejoría alguna.

Rayan Cherki rescató por lo menos un punto después de que los Citizens se vieron dos veces abajo e el marcador ante el Napoli, por el que De Bruyne jugó de inicio y fue aplaudido al abandonar el campo de su antigua casa, sustituido en el segundo tiempo. El City parecía en peligro de sufrir su segunda derrota en la competición de esta temporada después de que una volea de Noa Lang puso al Napoli arriba por 2-1 en el estadio Etihad.

El equipo de Enzo Maresca ya había reaccionado tras ir perdiendo 1-0. Ayyoub Bouaddi igualó después del gol inicial de Rasmus Hojlund. Dos años invicto para el Arsenal En un duelo entre los líderes de las ligas inglesa y alemana, el Arsenal y el Dortmund marcaron goles de gran calidad. Viktor Gyökeres envió un disparo que describió una comba espectacular por encima del espigado guardameta del Dortmund, Gregor Kobel, a los 10 minutos.

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Maximilian Beier empató a los 55 con un remate raso y preciso que superó a Kepa Arrizabalaga. El Arsenal se mantiene invicto durante dos años completos en la fase principal de la Liga de Campeones y recibirá al líder de la tabla, el Real Madrid, dentro de dos semanas.

La campaña de debut del Como en la Liga de Campeones difícilmente podría ir mejor.en la última jornada, pero vencer al AEK 1-0 gracias al disparo d Luis Milla significa que el equipo del también español Cesc Fàbregas seguramente se encamina a la ronda de eliminación directa. El Como tiene 12 puntos, y otra victoria, quizá ante el Real Betis a continuación, incluso podría asegurarle un puesto entre los ocho primeros y la clasificación automática a octavos de final.

Después de eso, el Como debe jugar contra el Barcelona y el PSG. Bodø/Glimt y Galatasaray resolvieron en los últimos compases para sacar trabajadas victorias 1-0 sobre LASK y Aston Villa, respectivamente, en los partidos tempraneros.

El Bodø/Glimt, club modesto de un pueblo pesquero de alrededor de 55.000 habitantes en el norte de Noruega, está protagonizando otra carrera hacia la fase de eliminación directa, un año después de aportar una de lasde la temporada pasada al avanzar a octavos de final, derrotando en el camino al Man City, al Atlético de Madrid y al Inter de Milán. Ahora, suma dos victorias en cinco partidos y tiene siete puntos después de que el cabezazo al segundo palo de Andreas Helmersen se desvió y entró tras rebotar en el suplente del LASK Melayro Bogarde en el segundo minuto del tiempo añadido.

El Villa regresó a Estambul por primera vez desde que ganó allí la Europa League en mayo, al golear 3-0 a Friburgo en la final. No fue un regreso agradable. El club inglés ni siquiera tuvo un remate a puerta contra el Galatasaray. Deniz Gül anotó el único gol con un cabezazo a corta distancia.

Feyenoord y Porto empataron 0-0 y el Lens perdió su cuarto partido de cinco, 3-1 en Leipzig.