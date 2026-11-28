Bayern Múnich superó una crisis de lesiones y una tarjeta roja para el capitán Joshua Kimmich para mantenerse invicto en la Bundesliga el sábado, mientras que el Manchester United fue abucheado al retirarse tras otra dura derrota.

Tom Bischof, del Bayern Múnich, izquierda, y Martin Adeline, del Hamburgo, derecha, disputan el balón durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Hamburger SV y el FC Bayern Múnich en Hamburgo, Alemania, el sábado 28 de noviembre de 2026.

Bayern Múnich superó una crisis de lesiones y una tarjeta roja para el capitán Joshua Kimmich para mantenerse invicto en la Bundesliga el sábado, mientras que el Manchester United fue abucheado al retirarse tras otra dura derrota. El empate 0-0 de Bayern en el campo del Hamburger SV mantuvo su inicio invicto en la liga, pero podría permitir que el líder Borussia Dortmund se escapara a cuatro puntos el domingo con una victoria en casa sobre Bayer Leverkusen.

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Los aficionados del United se fueron temprano después de que el primer partido en casa de Mauricio Pochettino al mando terminara con una derrota 4-0 ante el Brentford. Es la segunda derrota 4-0 en tantos partidos bajo el nuevo entrenador y significa que el histórico club seguirá en el fondo de la tabla de la Liga Premier.