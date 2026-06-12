BalletX’s unveils its 2026-27 season, including a new ballet set in Prohibition-era Philadelphia

The season will also include a piece inspired by Gabriel García Márquez and a program of Justin Peck ballets.
The season will also include a piece inspired by Gabriel García Márquez and a program of Justin Peck ballets. BalletX in Justin Peck's "Become a Mountain.
" The company will be performing it in 2027 at the Highmark Mann Center. At 20, BalletX has matured into a contemporary ballet company with a national reputation. The company premiers numerous new works, regularly performs at the prestigious Vail Dance Festival, and has grown to 16 dancers. The season will open on Nov. 4 with a new ballet by Loughlan Prior that delves into Prohibition-era Philadelphia.
Prior, a New Zealand choreographer, created a work forThe spring series opening March 10, 2027, will feature two world premieres. Noelle Kayser is making a work inspired by Colombian author Gabriel García Márquez, known forLe Wang’s new piece will focus on whalefall, when a whale’s carcass falls to the ocean floor, creating a massive new food source for sea creatures. (The program at the Highmark Mann Center, opening May 21, 2027, looks especially exciting.
It will be dedicated to the works of Justin Peck, the resident choreographer at New York City Ballet and three-time Tony Award winner for choreography. , which BalletX has performed in recent years. The company also will perform the Philadelphia premieres of Peck’s 2012 balletThe summer season, opening July 7, 2027, will feature new works by South African choreographer and composer Mthuthuzeli November, Emmy-award winner choreographer Natasha Adorlee, and BalletX choreographic fellow Phoebe Jewitt.
I'm a programming editor helping oversee The Inquirer's home page, alert notifications, and social media channels. I also review and write about dance and cover figure skating and our local athletes in the sport. 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SEPTA Prepares for Record Crowds and Major Upgrades for FIFA World Cup 2026 Matches in PhiladelphiaSEPTA is making extensive preparations for the six FIFA World Cup 2026 matches in Philadelphia, including investing millions of dollars in improvements and increasing security measures.
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