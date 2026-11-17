Guatemala intensifica operativos en Zacapa e Izabal tras decreto de estado de sitio por 30 días para frenar la violencia ligada al narcotráfico.

Soldados guatemaltecos saludan durante una ceremonia para dar inicio a una operación tras la declaración del estado de emergencia, en Zacapa, Guatemala, el 16 de noviembre de 2026.

Las autoridades de Guatemala supervisaron el lunes los operativos que las fuerzas de seguridad iniciaron en los departamentos de Zacapa e Izabal, al oriente y fronterizos con Honduras, luego de que el presidente Bernardo Arévalo decretara un estado de sitio por 30 días para frenar la violencia relacionada con el narcotráfico. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que la medida excepcional del gobierno también busca enfrentar a organizaciones ligadas presuntamente al narcotráfico dedicadas a la minería ilegal de jade y oro en esa zona del país centroamericano.

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"Estamos llevando una serie de acciones coordinadas y planificadas, tanto con el Ministerio de Defensa como el Ministerio Público; tenemos un plan que vamos a ejecutar durante 30 días", señaló Villeda. Agregó que realizarán, asimismo, operativos para "ubicar y aprehender a ciertos blancos estratégicos que tienen orden de aprehensión y que el Ministerio Público tiene debidamente identificados y que tienen que rendir cuenta con la justicia". No los identificó.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, dijo que se está "tomando control territorial con puestos de registro en rutas y patrullajes en carretera que limitan con Honduras. Venimos a proteger de la violencia provocada por el crimen organizado".

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Landfill geyser erupts at Chiquita Canyon in Castaic, prompts evacuation advisoryWhat is EAS: FEMA to hold Nationwide Emergency Alert System test Tuesday in US | What to know En un principio el ejército afirmó que habían sido enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, pero días después informó que puso a disposición de las autoridades a 107 militares para determinar su posible participación en la masacre, en la que murieron tres mujeres, incluida una niña. La fiscalía investiga si las acciones del ejército estuvieron relacionadas con la detención de presuntos narcotraficantes.

Mientras que el 7 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz y tres elementos de la Policía Nacional Civil que formaban parte de su equipo de seguridad fueron acribillados por hombres armados a plena luz del día en el municipio de Río Hondo, también en Zacapa. La madrugada del viernes cinco personas fueron asesinadas en ese departamento.

Según las primeras investigaciones hombres armados llegaron a bordo de varios vehículos a una pequeña aldea donde secuestraron a un hombre, cuyo paradero se deconoce. Posteriormente, asesinaron a su madre, dos hermanos y dos amigos en el lugar. El Departamento de Estado anunció ese día que declaraba como terroristas a tres grupos locales del narcotráfico por financiar la violencia y el crimen en la zona.

Entre los designados figuran dos clanes familiares: los Lorenzana y Los Mendoza, que tendrían profundos lazos con cárteles mexicanos del narcotráfico y operan en la zona, según las autoridades. Lawsuit: Orange daycare staff gave kids melatonin without parents' permission