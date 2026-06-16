Autoridades en Brasil investigan choque de helicópteros que mató a 6 personas

Las autoridades en Brasil inspeccionaban el lunes el lugar en que un día antes se estrellaron dos helicópteros que chocaron en pleno vuelo sobre un suburbio de Río de Janeiro, incidente en que murieron las seis personas a bordo.

Restos de helicóptero yacen en el estacionamiento de un concesionario de automóviles donde, según la policía, dos helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron, en Río de Janeiro, Brasil, el domingo 14 de junio de 2026.

Las autoridades en Brasil inspeccionaban el lunes el lugar en que un día antes se estrellaron dos helicópteros que chocaron en pleno vuelo sobre un suburbio de Río de Janeiro, incidente en que murieron las seis personas a bordo. El cantante estadounidense Oliver Tree figuraba entre los nombres incluidos en la lista de pasajeros presentada ante las autoridades de aviación para uno de los helicópteros que se estrelló en el estacionamiento de una concesionaria de autos, aunque la policía aún no confirma que su cuerpo haya sido hallado en el lugar del desplome.

La policía confirmó la muerte de Gaspar Prim Díaz —un creador de contenido argentino conocido como Gaspi, con más de 2,8 millones de seguidores en YouTube—, de otro argentino, Lucas Vignale, y de tres brasileños —Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza—. El cadáver de un extranjero aún no había sido identificado.

Un error humano podría haber provocado la colisión entre los dos helicópteros, declaró a los periodistas el lunes en el lugar de la caída el investigador de la policía de Río de Janeiro Alan Luxardo. Agregó que las autoridades investigaban si los controladores de tráfico aéreo o uno de los pilotos fue responsable del choque. Tree, de 32 años, visitaba Río como parte de una gira mundial que incluía paradas en Argentina, Brasil, Portugal y España.

El sábado, el cantante y comediante había publicado un video cómico en que se veía a Tree jugando al fútbol en un barrio brasileño. Algunas celebridades comenzaron a publicar homenajes a Tree el domingo, entre ellas Jake Paul, un promotor conocido por enfrentarse a boxeadores profesionales en peleas muy publicitadas, quien calificó al cantante como “una de las personas más amables y divertidas del mundo”.

Drew Binsky, un creador de contenido conocido por visitar todos los países del mundo, escribió en Instagram que Tree le había pedido consejos de viaje porque el cantante también quería visitar todos los países.

“Acabábamos de hablar hace unos días y yo planeaba mostrarle Praga dentro de tres semanas”, escribió Binsky. “Se ha convertido en un gran amigo mío y, sinceramente, es una de las personas más amables y positivas que he conocido”. Internacional





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