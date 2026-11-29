Las cuatro semifinalistas ya tienen boleto a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Rebeca Bernal, con el número 4, felicita a Jacqueline Ovalle, con el número 11, de México, tras un gol contra Haití durante el segundo tiempo de los cuartos de final del Campeonato Femenino de la Concacaf, en Mansfield, Texas, el 28 de noviembre de 2026, en el Texas Health Mansfield Stadium.

Las cuatro semifinalistas ya tienen boleto a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028Con el boleto asegurado al Mundial 2027, la selección femenina de México jugará contra Canadá en las semifinales del Campeonato W de Concacaf 2026. Concacaf confirmó los cruces el sábado, al terminar los cuartos de final en el Texas Health Mansfield Stadium.

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Jamaica, Estados Unidos, Canadá y México ganaron sus partidos y pasaron a semifinales, lo que les dio el pase directo al Mundial. El seleccionado mexicano lo hizo con una dosis adicional de dramatismoLas semifinales serán el martes 1 de diciembre en Mansfield. Canadá y México abren la jornada a las 2 p.m., hora del Pacífico.