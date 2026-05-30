As home costs rise, Pennsylvanians can now use a new loan for down payments and closing costs

The Pennsylvania Housing Finance Agency has launched a loan called Keystone — Due at Time of Expiration to help Pennsylvanians with down payments and closing costs.
The Pennsylvania Housing Finance Agency has launched a loan called Keystone — Due at Time of Expiration to help Pennsylvanians with down payments and closing costs.
The Pennsylvania Housing Finance Agency has launched a new loan to help first-time homebuyers cover down payments and closing costs. Pennsylvanians who are buying their first homes now have a new way to get help with down payments and closing costs. Homebuyers pay back the funds when they sell, refinance, or pay off their mortgage. The loan can be deferred for up to 30 years.that can afford monthly housing payments.
The K-DATE loan is the Pennsylvania Housing Finance Agency’s latest program to help Pennsylvanians become homeowners as Agency officials said people who were buying lower-priced homes using existing agency loan programs weren’t receiving enough help to cover the costs that come with purchasing. So these borrowers are the primary focus of the new loan program.
“We are providing more assistance for those borrowers with lower loan amounts and lower incomes,” said Coleen Baumert, director of homeownership programs at the Pennsylvania Housing Finance Agency. For down payment and closing costs, eligible homebuyers seeking mortgages of $150,000 or less can receive 8% of either the purchase price or appraised value of the home, whichever is less. The agency also will provide a subsidy to lower mortgage interest rates for these households.
Eligible homebuyers seeking mortgages of more than $150,000 can receive 5% of either the purchase price or appraised value of the home, whichever is less.
“PHFA’s mission is to expand affordable housing opportunities throughout Pennsylvania,” the agency said in a statement. “The K-DATE purchase assistance loan helps fulfill that mission by assisting low- and moderate-income renters who want to become homeowners. ” The K-DATE loan must be paired with another of the agency’s purchase loan programs.
Most of the agency’s borrowers use its flagshipIn Bucks, Chester, Delaware, and Montgomery Counties, borrowers can buy homes that cost up to $571,200 and make up to $119,400 as a household of one to two. In Philadelphia, borrowers can buy homes costing up to $709,300 and make up to $143,200 as a household of one to two. I'm an urbanism writer covering how people live in their homes, how the real estate market directs choices, and how policies shape communities.
I also write The Inquirer's weekly Real Estate Newsletter, which highlights local real estate news and helps demystify the market. 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San Francisco's Next Congressperson Candidates Diverge on Housing IssuesThree candidates vying to be San Francisco's next congressperson have differing opinions on how to address the city's housing crisis. Supervisor Connie Chan believes that almost any housing built in San Francisco will have to be subsidized to be affordable to working people. Saikat Chakrabarti takes a both-and approach, advocating for both market rate housing and subsidized housing. State Sen. Scott Wiener agrees with Chakrabarti, stating that different types of housing should not be pitted against each other. All three candidates agree on the need for massive investment in housing production and the government's role in funding it.
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Mamdani's housing plan will not solve NYC's housing crisisNew Yorkers, whose median rents are soaring to all-time highs, must be dismayed with the fine print in Mamdani's housing plan.
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Shocking cause of LA’s sky-high housing costs as residents continue to flee cityL.A. County’s population has been whittling down for the last decade, with 400,000 people leaving since 2016.
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