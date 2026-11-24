Leonard Michael Fierro, ha sido arrestado por el FBI por presuntamente amenazar actos violentos contra agentes de ICE e incitar una revolución.

A Hacienda Heights man has been arrested by the FBI for allegedly threatening violence against Immigration and Customs Enforcement agents and attempting to inspire a revolution against the government.

Un hombre de Hacienda Heights ha sido arrestado por el FBI por presuntamente amenazar con actos violentos contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e intentar incitar a una revolución contra el Gobierno. Según la fiscalía, Fierro utilizó las redes sociales para conseguir gente con la idea de formar una multitud armada que pudiera tomar el centro de tramitación de ICE en Adelanto, liberar a los detenidos y derrocar violentamente al Gobierno.

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Una publicación supuestamente invitaba a sus seguidores a reunirse el 5 de noviembre frente a las instalaciones del ICE, el Congreso, la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales para "tomar las armas" y "derrocar" al Gobierno.

"¿Ver lo que es posible??? ¿Ver lo que es posible si nos unimos??? ¡Los no tienen NINGUNA POSIBILIDAD! ¡SIEMPRE serán superados en número y dominados por el pueblo!

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Ahora imagina si toda esa gente también tuviera armas", publicó supuestamente en Instagram el 8 de octubre.

"No habría ninguna ilusión de victoria en esos ojos. ESTO es lo que tenemos que hacer A NIVEL NACIONAL", continuaba la publicación.

"¡Tenemos que hacer esto en la Casa Blanca! ¡En el Congreso! ¡En todos los campos de concentración del ICE! ¡En todas las empresas que poseen los medios de producción!

¡En todas las casas de los multimillonarios! ¡Podemos derrocar a estos FÁCILMENTE! E instaurar una nueva forma de gobierno, creada desde cero, que esté VERDADERAMENTE controlada por el pueblo y sirva a sus mejores intereses".

Santa Ana police identify man accused of exposing himself to woman inside Ross store Los investigadores dijeron que se percataron de las publicaciones en octubre y que más tarde descubrieron búsquedas en Internet relacionadas con equipamiento táctico, protección balística, contramedidas de vigilancia, dispositivos de rastreo por GPS, instalaciones gubernamentales y el centro de detención de Adelanto. La denuncia también alega que Fierro investigó a agentes específicos de ICE y buscó información sobre una base de datos filtrada de empleados del Departamento de Seguridad Nacional.

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Durante los registros autorizados por el tribunal en el vehículo y la residencia de Fierro el 5 de noviembre, los agentes recuperaron un arma de fuego, cargadores llenos, cientos de cartuchos, chalecos antibalas tácticos, placas balísticas, dispositivos de rastreo por GPS, cortapernos y dispositivos electrónicos, según la denuncia. Las autoridades federales también alegan que encontraron vídeos en los que Fierro hablaba de iniciar una revolución violenta, tenía como objetivo a agentes de ICE y fomentaba ataques armados contra instalaciones y funcionarios del Gobierno.

Además, supuestamente buscó ciertas frases en español, incluida una que se traducía como "él está ahí para liberar a los detenidos", según la denuncia. El FBI sigue investigando el caso. Si es declarado culpable, Fierro podría enfrentarse a una pena máxima de cinco años de prisión federal.

"Los presuntos extremistas violentos, como el señor Fierro, siguen representando una amenaza de violencia presente y persistente en nuestras comunidades, así que permítanme ser claro... El FBI no tolerará la violencia, ni siquiera las amenazas de violencia, contra NINGÚN miembro de las fuerzas del orden ni contra ningún ciudadano de Estados Unidos.

Quienes participen en este tipo de comportamientos reprensibles y peligrosos serán llevados ante la justicia", dijo Patrick Grandy, subdirector al frente de la oficina local del FBI en Los Ángeles. Santa Ana police identify man accused of exposing himself inside store