Apuesta por IA devuelve a fundador de ByteDance, Zhang Yiming al 1er puesto entre los ricos de China

El fundador de ByteDance, Zhang Yiming, recuperó el primer puesto en una lista de las personas más ricas de China, impulsado por la apuesta de su empresa por la inteligencia artificial.

Zhang Yiming, fundador de ByteDance, asiste a la ceremonia de apertura de la 57ta Conferencia Mundial de Internet en Wuzhen, en la provincia oriental china de Zhejiang, el 7 de noviembre de 2018.

El fundador de ByteDance, Zhang Yiming, recuperó el primer puesto en una lista de las personas más ricas de China, impulsado por la apuesta de su empresa por la inteligencia artificial. Las clasificaciones publicadas por el Instituto de Investigación Hurun reflejaron el martes que los sectores de alta tecnología del país iban en ascenso, mientras que otros como el consumo y el inmobiliario estaban bajo presión.

Also read China Warns US Over Sanctions on Two Export Firms

El instituto, que publica la lista anualmente desde 1999, encontró una cifra récord de 1.529 personas con más de 5.000 millones de yuanes , un aumento del 6,6% respecto del año pasado. La cantidad de multimillonarios según su patrimonio neto en dólares de Estados Unidos aumentó a 1.176, 155 personas más, 176 más que en Estados Unidos. Esa cifra quedó ligeramente por debajo de las 1.185 personas registradas en 2021.

Zhang encabezó la lista con 100.000 millones de dólares, un alza del 43%, “casi todo gracias a la IA”, y esa cantidad fue un máximo histórico para la persona más rica de China, señaló en un comunicado Rupert Hoogewerf, presidente del Informe Hurun. Hoogewerf destacó que Doubao, de ByteDance, es el asistente de IA más utilizado en China.

Advertisement

“La IA es el mayor motor individual de riqueza en esta lista: 160 integrantes de la lista de ricos de Hurun — 1 de cada 10 — ahora ganan su dinero con la IA”, afirmó Hoogewerf. El magnate del agua embotellada Zhong Shanshan cayó al segundo lugar con 61.000 millones de dólares, un descenso del 23%, mientras que Robin Zeng, presidente de CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, quedó tercero, indicó Hurun.

Hurun contrastó su información con empresarios, reguladores, expertos del sector y otras fuentes para elaborar la lista, al tiempo que reconoció sus limitaciones. Liang Wenfeng, fundador de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek, una cara nueva en la lista, ocupó el séptimo puesto. Chen Tianshi, presidente del fabricante de chips de IA Cambricon, quedó décimo.

“Las ganancias de este año estuvieron polarizadas: los empresarios de IA, semiconductores y robótica se dispararon, mientras que quienes están en consumo, bienes raíces y manufactura tradicional vieron reducirse su riqueza: una economía a dos velocidades”, señaló Hoogewerf. China informó la semana pasada que su economía creció un 4,5% en el trimestre de julio a septiembre respecto de hace un año, impulsada por exportaciones sólidas, acercándose a cumplir su objetivo oficial de crecimiento anual.

Para el conjunto del año, los líderes chinos han fijado una meta de crecimiento de entre el 4,5% y el 5%, por debajo de la expansión del 5% del año pasado. Mientras algunas industrias prosperaban gracias al apoyo del gobierno a tecnologías como la IA y los vehículos eléctricos, propietarios de pequeñas empresas reportaron tiempos difíciles, ya que sus clientes recortaron el gasto.

Advertisement

La demanda interna de China se ha visto lastrada por una caída prolongada de años en su mercado inmobiliario. Hoogewerf indicó que Lei Jun, presidente del fabricante chino de electrónica de consumo inteligente Xiaomi, fue este año el “mayor perdedor”, con su fortuna reducida a la mitad hasta 25.100 millones de dólares. Las fortunas vinculadas al consumo también cayeron en general.

“Hoy, por primera vez, ni un solo promotor inmobiliario de China continental permanece en el Top 100 — los únicos nombres del sector inmobiliario que quedan en la cima son las familias propietarias de inmuebles en Hong Kong”, apuntó Hoogewerf.