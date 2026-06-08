Aparente asesinato-suicidio que dejó a padre, hijos muertos ocurrió en reunión familiar, dice vecino

La policía investiga un tiroteo triple en Canoga Park en el que un padre y sus dos hijos gemelos de 10 años fueron encontrados muertos dentro de un apartamento.

ByCANOGA PARK, LOS ANGELES -- La policía investiga un tiroteo triple en Canoga Park, en el que un padre y sus dos hijos gemelos de 10 años fueron encontrados muertos dentro de un apartamento.

Según vecinos, el incidente pudo haber ocurrido durante una reunión familiar. Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron a reportes de disparos alrededor de las 7:15 p.m. del domingo. Al llegar, ingresaron a la unidad donde vivía la familia y descubrieron los cuerpos de los dos niños y su padre, informó la policía. La policía indicó que el tiroteo es investigado como un asesinato-suicidio y se cree que el padre de los niños sería el responsable.

Vecinos dijeron que el incidente pudo haber ocurrido durante lo que describieron como una reunión familiar; algunos señalaron que podría haber sido una fiesta de cumpleaños.

"Estaba viendo televisión", dijo. Trejo señaló que no escuchó los disparos, pero se dio cuenta de que algo estaba mal cuando la policía llegó poco después. Agregó que los oficiales tocaron a su puerta y le preguntaron a él y a otras personas en el área sobre lo ocurrido. El incidente dejó a los residentes conmocionados.

La vecina Avy Perez dijo que acudió al lugar para ofrecer apoyo.

"Aunque puede que no veamos a su familia, pensamos que necesitaban oración y apoyo porque... no sé. Sé que, en lo personal, los conozca o no, querría orar por alguien, por sanación y en general como persona, porque es triste y no le deseo eso a nadie", dijo. Familiares regresaron al complejo de apartamentos la mañana del lunes, pero declinaron hablar con los medios.

Más tarde esa misma mañana, personal de la oficina del médico forense retiró los cuerpos de la unidad. La policía no ha revelado las identidades de las víctimas mientras la investigación continúa. Según vecinos, el incidente pudo haber ocurrido durante una reunión familiar. Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron a reportes de disparos alrededor de las 7:15 p.m. del domingo.

Al llegar, ingresaron a la unidad donde vivía la familia y descubrieron los cuerpos de los dos niños y su padre, informó la policía. La policía indicó que el tiroteo es investigado como un asesinato-suicidio y se cree que el padre de los niños sería el responsable. Vecinos dijeron que el incidente pudo haber ocurrido durante lo que describieron como una reunión familiar; algunos señalaron que podría haber sido una fiesta de cumpleaños.

"Estaba viendo televisión", dijo. Trejo dijo que no escuchó los disparos, pero se dio cuenta de que algo estaba mal cuando la policía llegó poco después. Agregó que los oficiales tocaron a su puerta y le preguntaron a él y a otras personas en el área sobre lo ocurrido. El incidente dejó a los residentes conmocionados.

La vecina Avy Perez dijo que acudió al lugar para ofrecer apoyo.

"Aunque puede que no veamos a su familia, pensamos que necesitaban oración y apoyo porque... no sé. Sé que, en lo personal, los conozca o no, querría orar por alguien, por sanación y en general como persona, porque es triste y no le deseo eso a nadie", dijo. Familiares regresaron al complejo de apartamentos la mañana del lunes, pero declinaron hablar con los medios.

Más tarde esa misma mañana, personal de la oficina del médico forense retiró los cuerpos de la unidad. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org. Las líneas de ayuda fuera de Estados Unidos se pueden encontrar en www.iasp.info/suicidalthoughts.





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