Anthropic Co-founder Daniela Amodei Announces $150M Donation for AI Fellowship Program

Anthropic co-founder and president Daniela Amodei has announced a $150 million donation to launch a fellowship program that aims to expand AI use while managing its risks. The program will place coaches with nonprofits around the country to help them use Claude Corps, an AI chatbot developed by Anthropic.
Anthropic co-founder and president Daniela Amodei announces a $150 million donation to launch a fellowship program that places coaches with nonprofits around the country to help them use Claude Corps, an AI chatbot developed by Anthropic .
The program aims to expand AI use while managing its risks. Anthropic's commitment includes paying the fellows and providing grants to host organizations. The company's co-founders have pledged to donate 80% of their wealth, and Anthropic is a public benefit corporation. The CEO, Dario Amodei, and five other co-founders have already made this commitment
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