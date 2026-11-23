Autoridades de Estados Unidos y México han señalado que Meza Flores fue, en su momento, un traficante de drogas de poca monta y comerciante de chatarra

Un camión de carga calcinado en una carretera entre Guamúchil y Guasave en Sinaloa, México, el sábado 21 de noviembre de 2026, tras una noche de violencia provocada por la captura en Guasave del líder criminal Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, por parte de las autoridades mexicanas.

Autoridades de Estados Unidos y México han señalado que Meza Flores fue, en su momento, un traficante de drogas de poca monta y comerciante de chatarraFausto Isidro Meza Flores pasó de ser un narcotraficante mexicano de poca monta a convertirse en uno de los capos internacionales de la droga más buscados por el FBI antes de su detención, que se produjo después de que, según la agencia, dedicó años a traficar heroína, cocaína, fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue capturado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado por autoridades mexicanas con ayuda de inteligencia del gobierno del presidente Donald Trump, según funcionarios de Estados Unidos y México.

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Meza Flores, de 44 años, era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Su historial de narcotráfico se remonta a más de 20 años durante los cuales encabezó la violenta organización de los Beltrán Leyva y, posteriormente, su propio grupo, la Organización Criminal Transnacional Meza Flores, según el FBI y el gobierno de México.

Más allá del narcotráfico, el grupo, también conocido como Los Mazatlecos, está acusado de secuestro, extorsión, tortura y asesinato, indicó la agencia. Meza Flores es aliado de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Mayos”, que actualmente libra una guerra por el control del estado mexicano de Sinaloa. El año pasado, el gobierno de Trump designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.

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Video muestra a agentes de ICE sacando a la fuerza a pasajeros de Seattle con destino a Los ÁngelesAutoridades de Estados Unidos y México han señalado que Meza Flores fue, en su momento, un traficante de drogas de poca monta y comerciante de chatarra que creció en poder e influencia dentro del narcotráfico en México mientras eludió durante años ser capturado por cualquiera de los dos países. Cobró notoriedad al encabezar la organización de narcotráfico de los Beltrán Leyva, que, según el Departamento del Tesoro, se separó del Cártel de Sinaloa en 2008.

La ruptura provocó una violenta lucha por el poder en la región, similar a los enfrentamientos entre facciones de cárteles que se han producido en Sinaloa en años recientes. Posteriormente lideró su grupo, la Organización Criminal Transnacional Meza Flores, durante más de 20 años, que, según el Departamento de Estado, fue responsable de numerosas muertes de policías y fuerzas militares mexicanas, así como de otros criminales que operaban en México.

También forma parte de una mezcolanza de grupos criminales enfrentados en todo el país latinoamericano que aterrorizan a la población civil. El Departamento de Estado afirmó en un comunicado de 2025, al anunciar una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto de Meza Flores: “La Organización Criminal Transnacional Meza Flores ha sido responsable del contrabando de cantidades que ascienden a varias toneladas de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos”.

La aprehensión se produjo más de 14 años después de que Meza Flores fuera acusado formalmente por primera vez en Estados Unidos. Según el FBI, siete años después se emitieron una acusación sustitutiva federal y una orden de arresto federal en su contra en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, luego de que fuera acusado de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico y del uso y posesión de un arma de fuego.

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Pero la captura del líder criminal resultó difícil. Su organización controla rutas clave de transporte de drogas y laboratorios de fabricación de estupefacientes. El propio capo mantenía un perfil bajo. Conocido por el apodo de “Chapito Isidro”, es de estatura relativamente baja: mide 1,70 metros y pesa unos 72 kilogramos .