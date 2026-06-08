The Affordable Care Act architect Zeke Emanuel pitched the idea for a course highlighting single origin dark chocolate to Vedge co-owners Rich Landau and Kate Jacoby last year after a talk at UPenn.

Penn professor and former Obama administration health policy advisor Zeke Emanuel wanted a way to spotlight bean-to-bar dark chocolates.is home to what co-owners Rich Landau and Kate Jacoby believe to be the world’s first tasting course dedicated to bean-to-bar chocolate.

That’s small-batch chocolate that uses the same producer throughout the candy-making process, from harvesting the cacao to molding the bars.vegan restaurant’s $79 six-course tasting menu, come plated in sets of three on a marble cutting board with notecards that describe each bar’s unique origins and flavor notes. Jacoby, who oversees the program, sources the chocolates frommade with zesty shreds of lemongrass and slightly crispy bits of crystalized ginger, plus a 90% dark chocolate bar that tasted like really fancy soap .

Rounding out the trio was’ Oko-Caribe, a relatively standard 68% Dominican dark chocolate bar with a smooth finish that Jacoby said reminded her of Sno Caps. The goal of chocolate course is two-fold, Landau and Jacoby said. It introduces customers to single-origin chocolate without the commitment of buying full-sized bars,than Vedge’s $12 à la carte price. Plus, it has liberated the couple from feeling like they need to shoehorn chocolate into the tasting menu’s true dessert course, according to Jacoby.

She used to consider chocolate an iron-clad dessert requirement.

“It’s like a little bow that wraps up the end of a meal,” said Jacoby, a three-time James Beard Awards semifinalist for Vedge started offering the course in May 2025, Jacoby said, though it technically wasn’t their idea. It was Zeke Emanuel’s. Missouri-based Ashkinosie Chocolates as part of a personal mission to take on new hobbies that “expand his mind.

” The doctor has launched four limited-edition bars since the line’s founding, the most recent being a 65% dark chocolate bar made with Trinidadian cacao bean and tart cherries that earned him a Chocolate making has taken Emanuel as far as Madagascar to scout cacao producers, he said, and reignited his interest in food. It’s also made him more discerning about what goes into good chocolate.were good enough for Emanuel and his dad, he said.

“We thought good chocolate was Lindt,” said Emanuel. Now, it’s about texture andEmanuel wants others to have that same appreciation too, he said, even if they still walk away preferring a classic milk chocolate bar. It’s “not necessarily something we think about,” said Emanuel, “but learning is one of the great things about dinner. ”Emanuel’s pitch was a perfect fit for Vedge from the get-go, said Landau.

The vegan restaurant, which has stood at 1221 Locust St.instead of relaying on imitation meats. Sourcing also matters: Their kitchen makes nearly everything from scratch with local produce or vegetables grown on “When talks about chocolate, you’re just mesmerized,” said Landau. Jacoby, his wife, concurred: “I guess he’s like this with everyone, but the passion he had was just so palpable.

” Emanuel visited Vedge in July to teach the restaurant’s staff about single-origin chocolate, Jacoby said, and comes by every six weeks or so with roughly a dozen hand-picked chocolate bars for Vedge to pull from for the end-of-dinner mignardises . The biggest hits have been bars blended with passionfruit and green Sichuan peppers. Vedge’s vegan status does pose one key limitation: no animal products, so no milk chocolate.

Not that it matters to Emanuel; he thinks milk chocolate is just OK. It’s “too sweet,” he said, and more of a “gateway drug” to the harder stuff, like the 90% dark chocolate bar. Or the one with peppercorns. I'm a food writer who covers how trends are reshaping Philadelphia's dynamic food scene, from the growth of Philly's restaurant merch to why venture capital-backed chains can't stop coming to our city.

I also cover labor dynamics — and changes to the workplace — within the hospitality industry. 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Add Bluetooth to Any PC with an Affordable USB AdapterA detailed look at the TP-Link USB Bluetooth Adapter, a budget-friendly solution for adding wireless connectivity to PCs lacking built-in Bluetooth. This review covers its features, compatibility, performance, and user feedback based on thousands of Amazon reviews.

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Affordable 3D Printers: Top Budget-Friendly Picks on AmazonExploring sub-$350 3D printers that balance cost, safety, and performance. Highlights closed-frame designs, auto-leveling, multi-material support, and AI modeling features. Covers Flashforge Adventurer models, Creality Ender 3 V3 SE, and Bambu Lab A1 mini, weighing pros like ease of use against cons like smaller build volumes or limited reviews. Emphasizes avoiding overly cheap printers lacking thermal runaway protection.

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