A Federal Reserve study reveals that US consumers spent over 160 billion dollars on buy now pay later schemes last year, increasingly using them for essential needs like food and bills due to rising costs and economic pressure.

ARCHIVO - Una mujer pasa junto a un letrero que dice “Compre ahora, pague después” en una tienda, el 10 de septiembre de 2009, en Bangalore, India.

Los estadounidenses gastaron más de 160.000 millones de dólares el año pasado mediante planes de “compre ahora, pague después”, según una investigación publicada por economistas de la Reserva Federal. Los expertos dicen que cada vez ven a más personas utilizar estos planes para cubrir gastos de necesidades cotidianas, tales como los alimentos e insumos domésticos, las facturas, el transporte y, en algunas ocasiones, el alquiler.

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“La situación ha sido muy difícil para muchas personas”, manifestó Sara Rathner, experta en tarjetas de crédito de NerdWallet, una plataforma digital de finanzas personales. “El mercado laboral es difícil, el panorama económico está complicado, y el costo de los productos que compramos cada día ha ido en aumento... en algunos casos, más que los ingresos de las personas”.