All the farmers markets worth knowing in Philadelphia and the suburbs

Grab your tote bag and your grocery list: it's farmers market season in and around Philadelphia. Here are 25 of the best markets in the city, the suburbs, and down the shore.
Jenn McCreary, 45, of South Philly, selects peaches with her twin boys just entering high school, Caleb and Malcolm at the Farmer's Market at Passyunk Avenue and Tasker Street in 2018.
On Wednesdays, Chester County's Cherri Blossom Farm offers fresh eggs and dairy alongside Coal's Creek Cottage Bakery and Primordia Mushroom Farm at this farmers market, which sits in the driveway of the South Philadelphia Older Adult Center next to the Acme . It's year-round, operating from 2 to 6 p.m. A farmers market has operated on Saturdays since January at the Piazza, catering to the hip Northern Liberties neighborhood. It’s adding Sunday hours.
This weekly, yearlong farmers market adjacent to The Piazza offers more than a dozen vendors from farmers to chocolate makers. Frequent vendors include Lost Bread & Co., Grand Cru Farm, and Saint Rocco’s Treats. It's open on Saturdays from 10 a.m. to 2 p.m.Farmers’ Market. Find handpicked berries, eggs, baked breads, produce, meats, and more from a wide selection of farms.
Preorders from Birchrun Hills Farm, Deep Roots Valley Farm, Neighbours Farmstead, and others are listed, Pretzel Park is the spot for your produce. Honey, handmade candy, pastas, coffee, and more are available weekly on Saturdays. Check out the full vendor list— many offer preorder for quick pickups. This market runs from May to mid-December, rain or shine, on Saturdays 10 a.m. to 2 p.m.Venture into Rittenhouse Square Park on Tuesdays and Saturdays.
You’ll find vendors galore, including Sunny Acres, A-Frame Apiary, Rineer Family Farms and Hands on the Earth Orchard. Lost Bread Co., Second Daughter Baking Co., and others also have tables. This is a year-round market, open Tuesdays 10 a.m. to 2 p.m. and Saturdays 9 a.m. to 2 p.m.Ciders, baskets of strawberries, loaves of whole wheat, tubs of Milk Jawn ice cream, coffee beans, and more return in May. Theto Trotter Hill Alpacas, plus local musicians and art booths.
This market runs May to November on Saturdays, 9 a.m. to noon. 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