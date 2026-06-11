Alaska's Proposed Liquefied Natural Gas Pipeline Clears Major Hurdle

Alaska's proposed liquefied natural gas pipeline cleared a major hurdle as the House Finance Committee advanced a major property tax exemption bill developer Glenfarne says will make the $44.5 to $54.5 billion project a reality. The bipartisan legislation unanimously passed today by the House Finance Committee aims to make this project a reality by providing a financeable tax structure for Alaska LNG while also ensuring long-term state and community revenue.
ANCHORAGE, Alaska (KTUU) - Alaska’s proposed liquefied natural gas pipeline cleared a major hurdle Wednesday, as the House Finance Committee advanced a major property tax exemption bill developer Glenfarne says will make the $44.5 to $54.5 billion project a reality - that is, if the legislature passes it without changes.
The bipartisan legislation unanimously passed today by the House Finance Committee carefully balances the need for a financeable tax structure for Alaska LNG while also providing meaningful, long-term state and community revenue. The hard work by committee members produced a thoughtful bill that, if passed by the legislature, will enable Alaska LNG to go forward and unlock the long-awaited benefits of Alaska’s North Slope natural gas resources while protecting the state’s interests.
This legislation provides the certainty and stability needed to move the Alaska LNG Project forward, strengthen our economy, create thousands of good-paying jobs, and deliver long-term benefits for Alaskans. Join me in thanking the House Finance Committee for advancing my LNG pipeline volumetric tax bill out of committee this afternoon. This bill heads to the House floor for the final steps in that chamber: second and third readings.
At that stage, any of the 40 House lawmakers can propose amendments before a final vote on passage. All bills only need a simple majority to pass, which in the House is 21 votes. The House bipartisan majority caucus has exactly 21 members, though If the bill clears the House, it goes to the Senate where a similar process begins: the bill is assigned to a committee, scrutinized, and eventually brought to the floor for a final vote.
If any changes are made in the Senate to the House-passed bill, it goes back to the House for a concurrence vote - effectively the House’s agreement to the changes made by the other chamber. If both chambers pass the bill, it heads to the governor, who can sign, veto, or allow it to go into law without his signature.
Dunleavy has 15 days, excluding Sundays, to act on the bill if the legislature is in session, or 20 days, also excluding Sundays, if it has adjourned. The proposed liquefied natural gas pipeline is a significant project that aims to unlock the long-awaited benefits of Alaska’s North Slope natural gas resources and create thousands of good-paying jobs.
The bipartisan legislation advanced by the House Finance Committee aims to make this project a reality by providing a financeable tax structure for Alaska LNG while also ensuring long-term state and community revenue
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