Weekly results from Alaska high school hockey, volleyball, women's basketball, and college hockey games featuring teams such as Soldotna, UAA, and UAF.

High school Hockey Tuesday Bartlett 4, Service 1 Colony 3, Palmer 1 Wednesday Eagle River 3, Dimond 1 Thursday Kenai Central 3, Kodiak 2 West 4, Chugiak 3 South 7, West Valley 2 Delta 6, Homer 2 Friday Soldotna 8, Kenai Central 0 Kodiak 1, Delta 0 Colony 1, West Valley 0 Saturday Soldotna 8, Kodiak 3 Wasilla 5, West Valley 1 Chugiak 5, West 3 Eagle River 2, Service 2 Volleyball Tuesday Birchwood Christian 3, Holy Rosary Academy 0 Thursday Martin L Olson 3, James C Isabell 0 Sand Point 3, Hooper Bay 0 White Mountain 3, Unalakleet 0 Brevig Mission 3, Koyuk Malimiut 0 Shaktoolik 3, Shishmaref 0 Unalakleet 3, James C Isabell 2 Craig 3, Skagway 1 Friday Petersburg 3, Craig 0 Aniak 3, Kalskag 1 Sand Point 3, Chief Ivan Blunka 0 Kisimgiugtuq 2, Buckland 0 Nenana 3, Effie Kokrine Charter 0 Deering 2, Davis-Romoth 1 Aqqaluk 2, Kiana 0 Napaaqtugmiut 2, Ambler 0 Aniak 3, Akiachak 1 Craig 3, Haines 0 Glennallen 3, Nenana 0 Nuiqsut Trapper 2, Alak 0 Davis-Romoth 2, Buckland 0 Sand Point 3, Dillingham 0 Wrangell 3, Craig 0 Saturday Tikigaq 2, Nuiqsut Trapper 1 Kali 2, Nuiqsut Trapper 1 College Hockey Friday UAF 7, UAA 3 Saturday UAA vs.

UAF Women’s basketball Tuesday UAA 78, Hawaii Hilo 64 Wednesday UAF 97, Stanton 78 Friday UAF 111, Stanton 70 Saturday UAA vs. Louisville Men’s basketball Friday Hawaii Pacific 79, UAF 77 Saturday UAF 75, Cal Poly Humboldt 53 NAHL Thursday Anchorage Wolverines 10, Springfield Jr. Blues 2 Friday Anchorage Wolverines 3, Springfield Jr. Blues 1 Kenai River Brown Bears 4, Fairbanks Ice Dogs 2 Saturday Fairbanks Ice Dogs vs. Kenai River Brown Bears Anchorage Wolverines vs. Springfield Jr. Blues