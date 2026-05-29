Al igual que en otros estados mexicanos, migrantes exigen representación en el Congreso de Sonora

La voz de los migrantes sonorenses ha sido escuchada por el diputado David Figueroa Ortega, quien sometió una propuesta en 2025, que no ha sido aprobada por los legisladores

Foto de archivo de una sesión del Congreso de Sonora, estado del norte de México. Inmigrantes de ese origen radicados en Estados Unidos buscan que los parlamentarios sonorenses aprueben la figura del diputado migrante.

La voz de los migrantes sonorenses ha sido escuchada por el diputado David Figueroa Ortega, quien sometió una propuesta en 2025, que no ha sido aprobada por los legisladoresLa voz de los migrantes mexicanos oriundos de Sonora ha sido canalizada en una propuesta presentada en el Congreso estatal, en donde exigen la representación legislativa de una persona electa desde la diáspora para que abogue por los intereses de esta comunidad asentada en Estados Unidos, debido a la profunda incidencia que tienen en la economía de su lugar de origen; sin embargo, ante el vencimiento del plazo para aprobar la reforma constitucional, un grupo de sonorenses se ha movilizado para que los diputados escuchen su demanda.

En marzo de 2025 se sometió la propuesta al Congreso de Sonora, pero hasta la fecha la iniciativa no ha pasado al pleno parlamentario y son pocas las horas que les quedan a los legisladores de la comisión de gobernación y puntos constitucionales para analizar y trasladar la moción de reforma. El plazo concluye este sábado, 30 de mayo.

“Necesitamos tener una voz, una representación, no estamos pidiendo nada extra”, comentó Martha Munguía, originaria de la ciudad de Hermosillo y residente en California desde hace 22 años. “El trabajo del diputado migrante es el mismo que hace cualquier diputado, solamente que representa a todos los sonorenses de la diáspora; nosotros mandamos remesas”, agregó.

De acuerdo con el Banco de México, los migrantes de Sonora enviaron en 2025 un total de 726 millones de dólares en remesas, mientras que en 2024 fue un total de $845 millones. La idea de crear la figura del diputado migrante es que esta comunidad radicada en el exterior pueda proponer temas que sean congruentes con sus intereses y que tengan el peso político que reivindique el impacto que ya tienen en la economía estatal, porque aunque vivan lejos de su tierra natal, estas personas que salieron de Sonora siguen conectadas estrechamente a su tierra.

En 2001 el periodista Eduardo Blancas se estableció en California. Este oriundo de Ciudad Obregón sostiene que su casa la tiene en Hermosillo y su familia vive en Sonora, apelando a lo que consigna la Constitución estatal lo que se busca es ejercer los mismos derechos que tienen sus connacionales que viven en la tierra que dejaron y se les permita elegir a un legislador que viva en el extranjero y que conozca en carne propia la realidad migrante.

“Le han dado largas a esta propuesta”, criticó Blancas. “Necesitamos ser representados en el Congreso estatal; de acuerdo a la Constitución deberíamos tener todos los derechos políticos plenos que tiene cualquier ciudadano mexicano pero viviendo en el exterior; además de votar por nuestros candidatos, también la ley dice que deberíamos tener la posibilidad de ser electos para cargos públicos”.

En la actualidad el Congreso de Sonora cuenta con 33 diputados, 21 de ellos son votados directamente y los otros 12 son electos por representación proporcional. En la iniciativa de reforma constitucional, presentada en 2025 por el diputado David Figueroa Ortega, se propone que uno de los 12 diputados de representación proporcional sea migrante, siguiendo el camino que abrieron otros estados mexicanos como Zacatecas, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato y Oaxaca.

La última entidad en aprobar esta representación legislativa fue Puebla. Eso fue en marzo de 2025. Por unanimidad, el Congreso poblano estableció que en las elecciones de 2027 todos los partidos políticos están obligados a colocar una opción de diputado migrante entre los primeros cinco lugares del listado por la vía plurinominal, lo que garantiza contar con un legislador de la diáspora.

“Lo veo como una justicia democrática para todos aquellos sonorenses que se fueron de nuestro estado, para que no pierdan sus derechos. No puede haber desigualdad, ellos siguen siendo sonorenses”, valoró Figueroa Ortega, quien fue cónsul general de México en Los Ángeles entre 2011 y 2013, al referirse a la propuesta que promueve la reforma a la Constitución de Sonora para permitir la residencia binacional.

Al terminar la secundaria, Andrés Bermúdez, mejor conocido como “El Rey del Tomate”, emigró a California. Este oriundo de Jerez de García Salinas, estado de Zacatecas, en 2001 se postuló para el cargo de presidente municipal de su lugar de origen. Resultó ganador en las votaciones, pero al no tener la residencia mínima de un año, se le inhabilitó.

En 2004 compitió nuevamente, convirtiéndose en alcalde y en el primer ciudadano estadounidense de origen mexicano en ganar un puesto de elección popular. En 2006 se convirtió en diputado federal, el primero en llevar la voz de los migrantes. Para que los migrantes tuvieran voz en Zacatecas, el Partido de la Revolución Democrática sometió una reforma a la Constitución para que se les aceptara la residencia binacional. La moción fue rechazada en el Congreso estatal.

Sin embargo, los migrantes en Estados Unidos se unieron y presionaron a sus partidos, según lo contó Felipe Cabral, exdiputado por el Partido Revolucionario Institucional . En 2003 se aprobó la enmienda y en 2004 cuatro migrantes zacatecanos fueron electos en cargos públicos. Ellos fueron los diputados: Román Cabral y Manuel De La Cruz , así como el regidor José Ángel González y el alcalde Bermúdez .

“Todos los estados deberían tener este tipo de diputados, porque son expulsores de migrantes”, señaló Cabral en una entrevista en 2019. Este zacatecano, oriundo de Valparaíso y radicado en Los Ángeles desde 1977, fue electo en 2009 diputado suplente federal, y entre 2016 y 2018 fue diputado estatal. La forma adoptada en Zacatecas es la lista plurinominal, en la que se inscriben 12 personas.

“Cada partido está obligado a registrar un candidato en calidad de migrante”, agregó. En esa lista, el migrante ocupa la posición 12. En los comicios, las dos fuerzas políticas con más votos tienen el derecho de mover al migrante hasta la posición 1, para que entre en la legislatura. Entre los migrantes de Sonora, desde hace algunos años se viene hablando de la posibilidad de esta representación legislativa, comentó Héctor Hernández, residente en Moreno Valley.

Pero, tal como le ha pasado a la propuesta que fue presentada en 2025, los diputados no han mostrado interés en que exista un parlamentario con ese perfil.

“Necesitamos hacer una convocatoria general para que se hagan presente los sonorenses por medio de las redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok”, aseguró Hernández, indicando que entre todos pueden presionar a los integrantes del Congreso para que escuchen su petición y se apruebe la iniciativa que lleva más de 14 meses en el Congreso. Este esfuerzo de los sonorenses es respaldado por el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos y Canadá , el cual aglutina a más de 100 entidades desde su fundación en 2017.

Efraín Jiménez, coordinador general de Colefom, plantea que el 80% de los migrantes mexicanos provienen de zonas de alta marginación, extrema pobreza y zonas rurales, regiones que reciben pocos recursos. La idea es que con un diputado de la diáspora, en Sonora y en otros estados, se ponga atención en zonas que requieren recursos y que se combata la migración, sostiene el activista.

“Necesitamos diputados migrantes en los congresos para que defiendan el presupuesto, se asigne a la infraestructura social, las comunidades rurales y se dediquen recursos para generar oportunidades de empleo que hagan de la migración una opción y no una necesidad”, apuntó Jiménez. De acuerdo a los líderes locales, en Estados Unidos hay más de 228 mil inmigrantes sonorenses, asentados principalmente en estados como Arizona y California, regiones de donde tendría que salir el representante legislativo encargado de velar por la diáspora, siempre y cuando esta propuesta sea escuchada en el Congreso de Sonora.

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