On Wednesday, club owner Jay Sugarman cleaned house. On Thursday, he vowed an undisclosed capital infusion to help the team acquire pieces to turn around a one-win season to date.
Union owner Jay Sugarman listens to new Union sporting director Jon Scheer during an introductory press conference on Thursday. Jay Sugarman made it crystal clear on Thursday that the Union’s last-place standing in Major League Soccer’s Eastern Conference was not what he signed up for. But it wasn’t in a way in which Sugarman, the club’s principal owner since its inception, hinted at plans of selling the club, as fans have chanted for much of this season.
The team has a 1-10-4 record entering the FIFAIn fact, when asked if that were his intention, he deflected before later saying the club’s newly announced sporting director, Jon Scheer, has a hypothetical $10 million more to chase redemption during July’s summer transfer window.
“Jon and I have talked about if we spend $10 million and $8 of it is transfer and $2 of its salary, or $2 of its transfer, $8 million of it is salary, it’s still $10 million,” Sugarman said.and removing Scheer’s interim tag as sporting director, which confirmed the exit of former sporting director Ernst Tanner, who was serving a league suspension for Tanner will not return after league-mandated sensitivity training, which was set to conclude on Monday. Neither Sugarman nor Scheer elaborated on whether the $10 million Sugarman suggested was a real sum or, in fact, hypothetical, noting only that there are “resources” at Scheer’s disposal.
“What resources does need to make this team what we want it to be? ” Sugarman said.
“How it’s spent is really the technical staff’s decision. I don’t pay a ton of attention to where it goes, if it’s salary vs. transfer fees. Look, we know what it takes to succeed. We’ve been a successful club for the past six years.
This is something we know how to do. … This year, we just really struggled to execute. ” Scheer, who previously served as the club’s director of academy and professional development, has a busy seven weeks ahead. He has been tasked with looking at a pool of talent and evaluating what’s already in the locker room.
His top priority, though, will be conducting what the club called a “global search” for its next manager. Sugarman even noted publicly that major change is not what he’s looking for out of the team’s next manager, who would. be the fifth in club history.
“I think a coach who comes in with a wildly different philosophy is probably a stretch here,” Sugarman said. “We want to continue to do what we’re doing. We just want to get better at it. And they may have strengths or weaknesses in any particular pillar, but … if they come in with a wildly different viewpoint, I’m not sure that’s really productive.
” This next person would be the third coach for whom Sugarman has to foot the bill, as the club is still paying former managerBut it was a rare time when it didn’t seem like Sugarman cared about price tags. On Thursday, he acknowledged two truths: that the timing of the Union’s misfortune, when all of the eyes are on American soccer ahead of the World Cup, isn’t exactly fortuitous, and that the last four months have been “painful” to watch.
“Look, losing is terrible. It’s really devastating,” Sugarman said.
“So we go back to basics, we go back to what we’re doing right. What are we not doing right? How do we get better?
“I don’t approach this as telling our technical staff what to do. I ask questions about why, I’ve never once told them to sell a player. But I do ask questions like, ‘Why are we doing this? ’ And I feel really angry at myself that, walking in for this year, we didn’t ask harder questions.
” Sugarman paused and added: “This was an important year. This is a year we really wanted to stand out. So this is really painful to be in this position in a year where the eyes of the world will be on us, and we had a chance to really tell the Philadelphia Union story in a way that I don’t think it’s been told. We will be back there again.
I have no doubt. ”In assessing what the Union needs during the transfer window, Scheer didn’t hesitate: goals. At the break, the Union have scored just 18 goals across 15 league matches, while allowing 30. In the offseason, the Union signed Ezekiel Alladoh after a club-recordHowever, since his arrival, the 20-year-old has struggled, going from a player in which much was expected to one Carnell referred to as a “project,” the club was still developing.
But he needs help, and, according to Scheer, it’s coming.
“Look, it’s very clear that we need pieces,” Scheer said. “We’ve identified key ingredients that we’re looking for in our additions in our signings. Whether that be leadership, whether that be weapons off set pieces, whether that be a piece for the backline that is left-footed to give us versatility in terms of how we build and how we attack.
”“I can also say that we feel we need another attacking piece to give us a different look, a different skill set, especially in and around the goal to help complement the pieces that we do have,” he said. Nine nations will compete in five group stage matches this summer, plus two more in a knockout game on July 4. Here’s what you need to know about those countries — and what those fans need to know about Philly. 